सपा सरकार पर बरसे बृजलाल, बोले नकल माफिया को मिला बढ़ावा; अखिलेश के सवालों का दिया जवाब

बृजलाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और प्रदेश में करीब 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव आए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है. कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भी उन्होंने अखिलेश यादव के कार्यकाल को घेरा. आरोप लगाया कि उस दौरान दंगे, रंगदारी, अपहरण और माफिया गतिविधियां आम थीं, जिससे निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने से बचते थे. बृजलाल के मुताबिक आज बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण प्रदेश में निवेश का माहौल बना है.