सपा सरकार पर बरसे बृजलाल, बोले नकल माफिया को मिला बढ़ावा; अखिलेश के सवालों का दिया जवाब

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भाजपा के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी बृजलाल ने शिक्षा व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार के कार्यकाल में नकल माफिया को बढ़ावा मिला और शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई. बृजलाल ने दावा किया कि योगी सरकार में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर सुधार किए जा रहे हैं.
बृजलाल ने कहा कि वर्ष 1993 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते नकल अध्यादेश समाप्त किया गया था. उनके मुताबिक इसके बाद प्रदेश में नकल माफिया की नींव पड़ी और इटावा समेत आसपास के क्षेत्रों में नकल के केंद्र बन गए. उन्होंने आरोप लगाया कि इसका असर मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रों के भविष्य पर पड़ा और इससे उत्तर प्रदेश की छवि भी प्रभावित हुई. बृजलाल ने कहा कि नकल और भर्ती में अनियमितताओं के सवाल केवल स्कूली परीक्षाओं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि पीसीएस, पुलिस भर्ती और अन्य भर्तियों में भी सवाल उठे.
स्कूल विलय पर बृजलाल का तर्क
कम छात्र संख्या वाले हजारों स्कूलों के विलय को लेकर उठ रहे सवालों पर बृजलाल ने कहा कि कई विद्यालयों में केवल 10 से 15 बच्चे थे. ऐसे स्कूलों का बड़े विद्यालयों में विलय संसाधनों और शिक्षकों का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए किया गया है. उन्होंने कहा कि जहां दूरी एक किलोमीटर से अधिक है, वहां विशेष छूट देते हुए व्यवस्था को यथासंभव स्थानीय स्तर पर बनाए रखा गया है. पुराने स्कूल भवनों का इस्तेमाल प्री प्राइमरी शिक्षा के लिए किया जा रहा है और आंगनवाड़ी केंद्रों को भी इससे जोड़ा गया है.
शिक्षकों की तैनाती पर भी दिया जोर
बृजलाल ने कहा कि शिक्षकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुपात में की जा रही है. कम छात्र संख्या वाले स्कूलों में जरूरत के मुताबिक शिक्षकों की संख्या तय की जा रही है, जबकि बड़े विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराने पर जोर है. उन्होंने दावा किया कि योगी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर सुधार किए हैं. बृजलाल ने अखिलेश यादव की ओर से सरकार के विकास संबंधी दावों पर उठाए गए सवालों को भी खारिज किया और इसे विपक्ष का 'फर्जी नैरेटिव' बताया.
विकास के दावों पर भी हमला
बृजलाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और प्रदेश में करीब 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्ताव आए हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे रहा है. कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भी उन्होंने अखिलेश यादव के कार्यकाल को घेरा. आरोप लगाया कि उस दौरान दंगे, रंगदारी, अपहरण और माफिया गतिविधियां आम थीं, जिससे निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने से बचते थे. बृजलाल के मुताबिक आज बेहतर कानून-व्यवस्था के कारण प्रदेश में निवेश का माहौल बना है.