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सपा सरकार पर बरसे बृजलाल, बोले नकल माफिया को मिला बढ़ावा; अखिलेश के सवालों का दिया जवाब

UP News: उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और भाजपा के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सपा सरकार के कार्यकाल में नकल माफिया को बढ़ावा मिलने का आरोप लगाया है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Aug 15, 2026, 11:56 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 11:56 PM IST
सपा सरकार पर बरसे बृजलाल, बोले नकल माफिया को मिला बढ़ावा; अखिलेश के सवालों का दिया जवाब

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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