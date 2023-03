BSEB Bihar Board 10th Result out: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट हुआ जारी, जानिए कब आएगा यूपी बोर्ड 10वीं का परिणाम

BSEB Bihar Board 10th Result out: 10वीं के परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 31 मार्च 2023 को बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र-छात्राएं बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in या secondary.biharboardonline.com पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

बता दें कि इस बार बिहार बोर्ड की दसवीं की परीक्षा में 16 लाख से ज्यादा छात्र-छात्राओं शामिल हुए थे. जो रिजल्ट जारी होने का इंतजार कर रहे थे. बीएसईबी ने आधिकारिक सूचना जारी कर बतााय था कि परिणाम 31 मार्च की दोपहर 1.15 बजे घोषित कर दिया जाएगा. इससे पहले 21 मार्च 2023 को 12वीं के परिणाम बिहार बोर्ड की ओर से जारी किए जा चुके हैं. बिहार बोर्ड की दसवीं की परीक्षा का आयोजन 14 से 22 फरवरी 2023 के बची किया गया था. जिसे दो पालियों 9.30 से लेकर 12.45 तक और दोपहर 1.45 से लेकर शाम पांच बजे तक आयोजित किया गया.

कब आएगा यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

बिहार बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद अब यूपी बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए छात्र-छात्राएं रिजल्ट को लेकर उत्सुक दिख रहे हैं. यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम के लिए 1 अप्रैल तक का समय तय किया गया था, जिसे लगभग पूरा कर लिया गया है. 258 केंद्रों पर चेक हो रही कॉपियों में से 188 मूल्यांकन केंन्द्रों पर मूल्यांकन कार्य समाप्त हो गया है. 42 जिलों में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है. 28 मार्च 2023 तक कुल 2 करोड़ 89 लाख 97 हजार 623 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन हो चुका है. उम्मीद जताई जा रही है कि अप्रैल में तीसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी किया जा सकता है.

यूपी बोर्ड रिजल्ट 2023 कैसे करे डाउनलोड (How To Download UP Board 10th, 12th Result 2023)

- सबसे पहले बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर जाना होगा.

- ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिजल्ट की आधिकारिक घोषणा की जाएगी.

- ऑफिशियल वेबसाइट पर परीक्षार्थी अपना रोल नंबर दर्ज करने के बाद रिजल्ट चेक कर पाएंगे.

- रिजल्ट से संबंधित जानकारी के लिए आप यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर समय-समय पर विजिट करते रहें.