अमरोहा: बसपा सांसद दानिश अली की गाड़ी को ट्रक ने मारी टक्कर, साजिश की आशंका

अमरोहा: यूपी के अमरोहा में एक बड़ा हादसा टल गया. यहां शनिवार को बसपा से लोकसभा सांसद कुंवर दानिश अली की गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी. हादसे में उनकी गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया. गनीमत रही कि हादसे में किसी को चोट नहीं आई. वहीं, सांसद के साथ हुई घटना की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया. सांसद दानिश अली ने अपने ट्विटर एकाउंट से ट्वीट करके पूरे मामले में साजिश का अंदेशा जताया है.

Escaped unhurt as my car was hit by a speeding truck at Rajabpur Police Station in Amroha. Have no idea whether it was a mere accident or some sort of conspiracy. @Uppolice and central agencies must investigate the incident and find out the truth.@AmitShah @myogiadityanath pic.twitter.com/e3LpIU74us

— Kunwar Danish Ali (@KDanishAli) February 26, 2022