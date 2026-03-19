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बुलंदशहर में ‘नीले ड्रम’ का खौफ! जान बचाने के डर से पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ किया विदा

Bulandshahr News:  बुलंदशहर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. यहां एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ जाने की इजाजत दे दी, वजह प्यार नहीं, बल्कि अपनी जान का डर था. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 19, 2026, 01:48 PM IST
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सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

बुलंदशहर/मोहित गोमत: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ जाने की इजाजत दे दी, लेकिन इस फैसले के पीछे कोई दरियादिली नहीं, बल्कि एक खौफनाक डर था ‘नीले ड्रम और सीमेंट’ का.

क्या है पूरा मामला?
यह घटना बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव दौलतगढ़ की है. राजकुमार नाम के युवक की शादी कुछ समय पहले हुई थी और उनका एक बच्चा भी है. राजकुमार के मुताबिक, शादी के बाद से ही पत्नी के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे और अक्सर दोनों के बीच विवाद होता रहता था. कई बार पत्नी घर छोड़कर भी जा चुकी थी.

मोबाइल से खुला चौंकाने वाला राज
मामला उस वक्त गंभीर हो गया जब राजकुमार ने अपनी पत्नी का मोबाइल फोन चेक किया. फोन में पत्नी की उसके प्रेमी के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें मिलीं. लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि उसमें राजकुमार की एक फोटो भी थी, जिस पर कैप्शन लिखा था 'नीला ड्रम और सीमेंट', हाल के समय में सामने आए कई अपराधों में शव को नीले ड्रम में सीमेंट भरकर छिपाने की घटनाएं सामने आई हैं. इसी संदर्भ को देखते हुए राजकुमार को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ और वह बुरी तरह डर गया.

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मीडिएशन सेल में हुआ फैसला
पति-पत्नी के बीच बढ़ते विवाद को सुलझाने के लिए मामला मीडिएशन सेल पहुंचा. सुनवाई के दौरान पत्नी अपने प्रेमी के साथ जाने की जिद पर अड़ी रही. वहीं, डर के चलते पति ने बिना किसी विरोध के उसे जाने की अनुमति दे दी. राजकुमार ने साफ कहा कि वह नीले ड्रम और सीमेंट वाले कैप्शन से इतना खौफ में है कि वह किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता.

हैरान रह गए अधिकारी
मीडिएशन सेल में मौजूद अधिकारी और अन्य लोग उस समय हैरान रह गए, जब पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ विदा करने का फैसला सुना दिया. यह मामला अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां रिश्तों में विश्वास की कमी और डर ने एक अनोखा मोड़ ले लिया. 

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