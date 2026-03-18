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UP News: 'मीठी क्रांति' से संवरी बुंदेलखंड की मधु-सखियों की तकदीर, ₹1200 किलो तक बिक रहा शहद

Banda News: उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की बहादुर महिलाएं 'मीठी क्रांति' के जरिए आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से जुड़कर बांदा जिले के 6 ब्लॉकों की महिलाओं ने मधुमक्खी पालन को अपनी आय का जरिया बनाया है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Mar 18, 2026, 08:35 PM IST
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UP News: 'मीठी क्रांति' से संवरी बुंदेलखंड की मधु-सखियों की तकदीर, ₹1200 किलो तक बिक रहा शहद

Banda News: उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड की बहादुर महिलाएं 'मीठी क्रांति' के जरिए आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) से जुड़कर बांदा जिले के 6 ब्लॉकों की महिलाओं ने मधुमक्खी पालन को अपनी आय का जरिया बनाया है. इसके जरिए महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, बल्कि समाज के लिए महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर भी उभरी हैं. मधुमक्खी पालन की सफलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि फरवरी में लगाए 75 बक्सों से एक ही हफ्ते में 36 किलो शहद प्राप्त किया गया. बता दें कि वर्तमान में जिले की 125 महिलाएं इस काम को पूरी लगन से कर रही हैं.

नरैनी क्षेत्र के नीबी व सढ़ा गांव से हुई मधुमक्खी पालन की शुरुआत

इस मुहिम की शुरुआत नरैनी क्षेत्र के नीबी व सढ़ा से फरवरी के महीने में हुई थी. जहां नीबी गांव की मुन्नीबाई और चुन्नी, सढ़ा गांव की उमा, ऊषा, जनकदुलारी, सुंता और सुमन जैसी जिले के अन्य क्षेत्रों की सैकड़ों महिलाएं अपनी सफलता की मिसाल पेश कर रही हैं. विभाग द्वारा बॉक्स मिलने और डीआईआरडी (DIRD) से प्रशिक्षण लेने के बाद इन महिलाओं के हाथ अब हुनरमंद हो चुके हैं और ये महिलाएं घर-घर शुद्ध शहद पहुंचा रही हैं.

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शहद की अलग-अलग खुशबू व स्वाद

इन महिलाओं के मुनाफे की बात करें तो अलग-अलग फूलों के हिसाब से इन्हें शहद की कीमतें भी शानदार मिल रही हैं. ध्यान रहे कि सरसों का शहद ₹600 प्रति किलो बिकता है. तो वहीं नीम के शहद से ₹1000 प्रति किलो, जामुन के  शहद से ₹800 प्रति किलो प्राप्त होते हैं. बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा डिमांड वन तुलसी के शहद की है जिसके लिए इन महिलाओं को एक किलो के ₹1200 मिलते हैं.

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सरकारी ऋण बना महिलाओं के आत्मविश्वास का आधार

आर्थिक तंगी को पीछे छोड़ने के लिए इन समूहों को राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत 25,780 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है. इस छोटी सी मदद और अपने बड़े हौसले के दम पर ये महिलाएं शून्य से शिखर तक का सफर तय कर रही हैं. 

यह बात केवल मुनाफे की नहीं...

फार्म आजीविका मिशन के जिला मिशन प्रबंधक सुनील कुमार सिंह ने बताया कि बांदा की ये महिलाएं आज साबित कर रही हैं कि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं भी अगर ठान लें तो तकनीकी ज्ञान और सरकारी सहयोग से अपना खुद का साम्राज्य खड़ा कर सकती हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यह बात केवल मुनाफे की नहीं है. बल्कि उन हजारों महिलाओं के सपनों की है जो अब अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा और परिवार को अच्छी जीवनशैली देने में सक्षम हैं. उन्होंने बताया कि वर्तमान में जिले में 125 महिलाएं मधुमक्खी पालन कर रही हैं. जिसमें सबसे अधिक संख्या नरैनी क्षेत्र में महिलाओं की है.

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