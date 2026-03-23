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यहां गेहूं की फसल के लिए पानी की थी कमी, अब उग रहा है धान, जानें ये कैसे हुआ संभव?

UP News: कभी सूखा व जल संकट के लिए पहचान रखने वाले बुंदलेखंड के चित्रकूट मंडल में केंद्र की मोदी सरकार व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में चलाई जा रही तमाम जल संरक्षण व जल संचयन की योजनाओं के चलते इस क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Mar 23, 2026, 06:39 PM IST
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यहां गेहूं की फसल के लिए पानी की थी कमी, अब उग रहा है धान, जानें ये कैसे हुआ संभव?

UP Jal Jeevan Mission: कभी सूखा व जल संकट के लिए पहचान रखने वाले बुंदलेखंड के चित्रकूट मंडल में केंद्र की मोदी सरकार व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नेतृत्व में चलाई जा रही तमाम जल संरक्षण व जल संचयन की योजनाओं के चलते इस क्षेत्र में पानी की समस्या बहुत हद तक दूर हो गई है. सरकार द्वारा चलाई जा रही जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल नल योजना से जहां लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है.

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किसानों के खेतों में तालाब

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वहीं अमृत सरोवर योजना के जरिए मंडल में हजारों तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया है.इसके अलावा खेत तालाब योजना के जरिये किसानों के खेतों में तालाब बनवाये गए हैं. जिसके चलते इन तालाबों में अब पानी है और इन क्षेत्रों के वाटर लेवल में भी बढ़ोतरी हुई है. जिसका नतीजा यह है कि बांदा जिले को 2023 में राष्ट्रीय जल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है जो जल प्रबंधन और संरक्षण के असाधारण प्रयासों का प्रमाण है. सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक बांदा के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है और जलस्तर 1.34 मीटर ऊपर आ गया है.

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जहां गेहूं उगाने की फसल के लिए पानी की थी कमी अब वहां उग रहा है धान

चित्रकूट धाम मंडल के बांदा व चित्रकूट जिले के कुछ क्षेत्र में ही कभी सिर्फ धान की फसल होती थी. मगर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के प्रयासों के कारण अब महोबा व हमीरपुर जिले में भी धान की फसल होने लगी है और गेहूं के साथ-साथ यहां के किसान अब धान की पैदावार कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. कारण यह है कि इस क्षेत्र में जल संसाधनों में बढ़ोतरी हुई है जिसके चलते अब किसानों को आसानी से सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है.

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खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ जैसी पारंपरिक विधियों को मिली पहचान

बांदा शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जखनी गांव को 'जल ग्राम' बनाने वाले इस गांव के निवासी व जल संरक्षण के लिए काम करने वाले पद्मश्री से सम्मानित समाजसेवी उमाशंकर पांडे जिन्हें जल योद्धा भी कहा जाता है उन्होंने बताया कि दोनों सरकारों के द्वारा पानी को बचाने के लिए जमीनी स्तर पर जो कार्य किए गए हैं वह सराहनीय है.

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बांदा को राष्ट्रीय जल पुरस्कार

उन्होंने कहा कि सरकार ने न केवल जल संरक्षण को प्राथमिकता दी बल्कि 'खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़' जैसी पारंपरिक विधियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दिलाई है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में भी हमारे मॉडल की चर्चा की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि बांदा को राष्ट्रीय जल पुरस्कार मिल चुका है और यह सरकार की नीतियों और जनता के सहयोग का ही परिणाम है.

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