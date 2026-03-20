बुंदेलखंड में बेमौसम बारिश और ओलों का कहर, टूटी किसानों की उम्मीदें, जानिए कैसा रहेगा शनिवार का मौसम

Bundelkhand Weather Update: बुंदेलखंड क्षेत्र में अचानक मौसम ने करवट ले ली है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है. बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है. गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलें गिर गई हैं, जिससे उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है. किसानों की महीनों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है.

ललितपुर में फसलों को भारी नुकसान

ललितपुर जिले के कई इलाकों में तेज बारिश और ओलावृष्टि ने कहर बरपाया है. खेतों में खड़ी फसलें आड़ी होकर गिर गई हैं, जिससे नुकसान का दायरा बढ़ गया है. कई किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई है. इससे आर्थिक संकट गहराने का खतरा है और किसान मुआवजे की उम्मीद लगाए बैठे हैं.

प्रशासन सक्रिय, सर्वे के निर्देश

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है. अधिकारियों की टीमों को गांव-गांव भेजकर फसल नुकसान का सर्वे कराया जा रहा है. उद्देश्य है कि जल्द से जल्द वास्तविक नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जाए, ताकि प्रभावित किसानों को सरकारी राहत और मुआवजा समय पर मिल सके.

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झांसी में मौसम का बदला मिजाज

झांसी में भी मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. दिनभर बादल छाए रहे और शाम के समय हल्की बूंदाबांदी हुई. तेज हवाओं के कारण वातावरण में ठंडक घुल गई. अधिकतम तापमान गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि न्यूनतम तापमान 15 डिग्री दर्ज किया गया. गर्मी के तेवर फिलहाल शांत नजर आए.

21 मार्च का मौसम पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार 21 मार्च को बुंदेलखंड के ज्यादातर जिलों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है. झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा और हमीरपुर में आंशिक बादल छाए रहेंगे, जबकि जालौन में आसमान साफ रहने का अनुमान है. किसी भी जिले में फिलहाल मौसम संबंधी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

तापमान और राहत की उम्मीद

21 मार्च को अधिकतम तापमान 24 से 32 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री के बीच रह सकता है. हल्की ठंडक और बादलों की मौजूदगी से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. हालांकि किसानों के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है और वे आने वाले दिनों में स्थिर मौसम की उम्मीद कर रहे हैं.

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