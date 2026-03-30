बुंदेलखंड में बदला मौसम का मिजाज! बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात का खतरा, किसानों के लिए यलो अलर्ट जारी

Bundelkhand Weather Update: बुंदेलखंड में सोमवार से ही मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला, मौसम विभाग के मुताबिक, बुंदेलखंड के कई जिलों में हल्की बारिश, तेज हवाएं देखने को मिली, इसके चलते किसानों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है. यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हो रहा है, जो क्षेत्र में अस्थिर मौसम की स्थिति पैदा कर रहा है.

तापमान में लगातार बढ़ोतरी

पिछले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है. शनिवार को अधिकतम तापमान 38.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से अधिक रहा. वहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर रहा. इस बढ़ती गर्मी ने लोगों को कूलर और पंखों का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया.

30 मार्च का मौसम हाल

30 मार्च, सोमवार को पूरे बुंदेलखंड के कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिली, जिससे बादलों ने थोड़ी राहत दी. इसके चलते किसानों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है. यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हो रहा है, जो क्षेत्र में अस्थिर मौसम की स्थिति पैदा कर रहा है.

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31 मार्च का पूर्वानुमान

31 मार्च को मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है. तापमान गिरकर 35 डिग्री तक आ सकता है, जबकि आर्द्रता में बढ़ोतरी होगी. आसमान में बादल छाए रहेंगे और एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. इस दिन पूरे बुंदेलखंड में मौसम अस्थिर रहने की संभावना है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.

वज्रपात और तेज हवाओं का खतरा

मौसम वैज्ञानिक डॉ. आदित्य कुमार सिंह के अनुसार, तेज हवाओं और वज्रपात से फसलों को नुकसान पहुंच सकता है. विशेष रूप से बागवानी और खड़ी फसलें इससे प्रभावित हो सकती हैं. झांसी मंडल के जिलों के अलावा हमीरपुर और महोबा में भी बिजली गिरने और मेघगर्जन की आशंका जताई गई है, जिससे सतर्क रहने की जरूरत है.

किसानों के लिए जरूरी सलाह

किसानों को सलाह दी गई है कि पकी हुई फसलों की जल्द कटाई कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर रख लें, ताकि बारिश और तेज हवाओं से नुकसान न हो. साथ ही खुले में काम करते समय वज्रपात से बचाव के उपाय अपनाएं. मौसम के इस बदलाव के दौरान सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, ताकि जान-माल और फसलों को सुरक्षित रखा जा सके.

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