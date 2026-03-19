Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3146346
Zee UP-UttarakhandUttar Pradesh

कानपुर में दिल्ली रूट पर फटा सिलेंडर मिला! दहशत, साजिश या बड़ा धमाका टला? जांच में जुटी पुलिस

Kanpur News: कानपुर के दिल्ली रेल ट्रैक पर बुधवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक राहगीर ने ट्रैक के किनारे जलता हुआ सिलेंडर देखा. राहगीर ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 19, 2026, 11:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

कानपुर न्यूज/प्रवीण पाण्डे : उत्तर प्रदेश के कानपुर के दिल्ली रेल ट्रैक पर बुधवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक राहगीर ने ट्रैक के किनारे जलता हुआ सिलेंडर देखा. राहगीर ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.सूचना मिलते ही डीसीपी पूर्वी, आरपीएफ और दो थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की गई.

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल यह घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम को एक जला हुआ पेट्रोमैक्स (खाना बनाने वाला सिलेंडर) मिला. इसके अलावा पास में एक झूला, कुछ बर्तन, आधार कार्ड, पहचान पत्र और एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ. इतने सामान के मिलने से मामला और भी संदिग्ध नजर आने लगा, जिससे अधिकारियों ने जांच को और गंभीरता से लिया.

आधार कार्ड से हुई पहचान
बताया जा रहा है कि आधार कार्ड पर नाम ओमप्रकाश मिश्रा दर्ज था. पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर संपर्क किया, तो उनके पुत्र ने जानकारी दी कि ओमप्रकाश मिश्रा दिल्ली से प्रतापगढ़ के लिए निकले थे. उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता शराब के आदी हैं और घर से बिना बताए लगभग 7 हजार रुपये और सामान लेकर चले गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में सामने आया कारण 
शुरूआती जांच में यह बात सामने आई है कि यात्रा के दौरान ओमप्रकाश मिश्रा का बैग गिर गया था, जिसमें रखा सिलेंडर क्षतिग्रस्त हो गया.इसी कारण उसमें आग लग गई और वह ट्रैक के किनारे जलता हुआ पाया गया. हालांकि, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कोई भी संभावना नजरअंदाज नहीं कर रही है.

एफएसएल और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं
डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम, जीआरपी और आरपीएफ को भी जांच में लगाया गया है.सभी एजेंसियां मिलकर यह पता लगाने में जुटी हैं कि घटना पूरी तरह दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी हो सकता है.

सुरक्षा को लेकर बढ़ी सतर्कता
रेलवे ट्रैक पर इस तरह की घटना सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. आसपास के क्षेत्र में सघन जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके.

यह भी पढ़ें : आज आपके यहां कितने बजे दिखेगा ईद का चांद? जानें नोएडा, कानपुर समेत यूपी के शहरों में चांद दिखने का सटीक समय 
 

TAGS

Kanpur News

Trending news

mainpuri incident
मैनपुरी में टीनशेड गिरने से दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत; तीन घायल
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न, उत्‍तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार
up breaking news
UP Breaking News Live: योगी का मिशन 'उत्तम' प्रदेश, 'नवनिर्माण के 9 वर्ष' पुस्तक का विमोचन; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Varanasi News
गंगा की लहरों पर ‘इफ्तार पार्टी’ का VIDEO वायरल, वाराणसी में छिड़ा विवाद!
udham singh nagar news
फोन से फंसाया, सुनसान में बुलाया… बनाया अश्लील वीडियो और मांगे 50 लाख! 6 गिरफ्तार
Moradabad news
यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई; ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा बीडीएस छात्र गिरफ्तार!
Muzaffarnagar Police
पंचायत चुनाव से पहले हथियारों की सप्लाई नाकाम,मुजफ्फरनगर में पुलिस ने दबोचे 4 तस्कर
Gorakhpur Murder
गोरखपुर में पूर्व पार्षद की बेरहमी से हत्या, जान बचाने के लिए 300 मीटर तक दौड़ते रहे
Bareilly News
पत्नी के साथ न जाने पर बौखलाए दामाद ने की सास-साले की हत्या, एनकाउंटर में ढेर आरोपी
UP Municipal Election
लखनऊ से लेकर नगर पंचायतों तक पार्षदों की लंबी फौज तैयार! यूपी सरकार ने जारी की लिस्ट