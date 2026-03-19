कानपुर में दिल्ली रूट पर फटा सिलेंडर मिला! दहशत, साजिश या बड़ा धमाका टला? जांच में जुटी पुलिस

कानपुर न्यूज/प्रवीण पाण्डे : उत्तर प्रदेश के कानपुर के दिल्ली रेल ट्रैक पर बुधवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक राहगीर ने ट्रैक के किनारे जलता हुआ सिलेंडर देखा. राहगीर ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पूरे पुलिस महकमे में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.सूचना मिलते ही डीसीपी पूर्वी, आरपीएफ और दो थानों की पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और पूरे क्षेत्र को घेरकर जांच शुरू की गई.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल यह घटनास्थल पर पहुंची पुलिस टीम को एक जला हुआ पेट्रोमैक्स (खाना बनाने वाला सिलेंडर) मिला. इसके अलावा पास में एक झूला, कुछ बर्तन, आधार कार्ड, पहचान पत्र और एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ. इतने सामान के मिलने से मामला और भी संदिग्ध नजर आने लगा, जिससे अधिकारियों ने जांच को और गंभीरता से लिया.

आधार कार्ड से हुई पहचान

बताया जा रहा है कि आधार कार्ड पर नाम ओमप्रकाश मिश्रा दर्ज था. पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर संपर्क किया, तो उनके पुत्र ने जानकारी दी कि ओमप्रकाश मिश्रा दिल्ली से प्रतापगढ़ के लिए निकले थे. उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता शराब के आदी हैं और घर से बिना बताए लगभग 7 हजार रुपये और सामान लेकर चले गए थे.

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जांच में सामने आया कारण

शुरूआती जांच में यह बात सामने आई है कि यात्रा के दौरान ओमप्रकाश मिश्रा का बैग गिर गया था, जिसमें रखा सिलेंडर क्षतिग्रस्त हो गया.इसी कारण उसमें आग लग गई और वह ट्रैक के किनारे जलता हुआ पाया गया. हालांकि, पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कोई भी संभावना नजरअंदाज नहीं कर रही है.

एफएसएल और सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं

डीसीपी पूर्वी सत्यजीत गुप्ता के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम, जीआरपी और आरपीएफ को भी जांच में लगाया गया है.सभी एजेंसियां मिलकर यह पता लगाने में जुटी हैं कि घटना पूरी तरह दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण भी हो सकता है.

सुरक्षा को लेकर बढ़ी सतर्कता

रेलवे ट्रैक पर इस तरह की घटना सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. आसपास के क्षेत्र में सघन जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते रोका जा सके.

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