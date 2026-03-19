10 हजार के विवाद में गई जान! बरेली में पुलिस की धमकी से टूटा व्यापारी, फांसी लगाकर दी जान!

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज क्षेत्र स्थित गंगवार कॉलोनी से एक बेहद दर्दनाक और गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक हार्डवेयर व्यापारी ने कथित पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान बुद्धसेन के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

जानें पूरा मामला ?

परिजनों का आरोप है कि एक मामूली 10 हजार रुपये के लेनदेन के विवाद को पुलिस ने जबरन 70 हजार रुपये का मामला बना दिया.इतना ही नहीं, व्यापारी के बेटे को हिरासत में लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.आरोप है कि हल्का इंचार्ज सुनील ने थाने से फोन कर बुद्धसेन को लगातार धमकियां दीं और जेल भेजने की बात कही.

व्यापारी मानसिक रूप से टूट गया

बताया जा रहा है कि गाली-गलौज और लगातार दबाव के चलते व्यापारी मानसिक रूप से टूट गया था. इसी तनाव में आकर उसने अपनी दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए.

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पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

घटना के बाद गंगवार कॉलोनी में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं.गुस्साए परिजनों ने साफ तौर पर अंतिम संस्कार करने से इंकार कर दिया है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.परिवार का कहना है कि जब तक आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे.

मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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