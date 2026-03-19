Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3146750
Zee UP-UttarakhandUttar Pradesh

10 हजार के विवाद में गई जान! बरेली में पुलिस की धमकी से टूटा व्यापारी, फांसी लगाकर दी जान!

Bareilly News:  बरेली में  एक हार्डवेयर व्यापारी ने कथित पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 19, 2026, 05:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

10 हजार के विवाद में गई जान! बरेली में पुलिस की धमकी से टूटा व्यापारी, फांसी लगाकर दी जान!

Bareilly News:  उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज क्षेत्र स्थित गंगवार कॉलोनी से एक बेहद दर्दनाक और गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक हार्डवेयर व्यापारी ने कथित पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान बुद्धसेन के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और परिजनों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

जानें पूरा मामला ? 
परिजनों का आरोप है कि एक मामूली 10 हजार रुपये के लेनदेन के विवाद को पुलिस ने जबरन 70 हजार रुपये का मामला बना दिया.इतना ही नहीं, व्यापारी के बेटे को हिरासत में लेकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया.आरोप है कि हल्का इंचार्ज सुनील ने थाने से फोन कर बुद्धसेन को लगातार धमकियां दीं और जेल भेजने की बात कही.

व्यापारी मानसिक रूप से टूट गया
बताया जा रहा है कि गाली-गलौज और लगातार दबाव के चलते व्यापारी मानसिक रूप से टूट गया था. इसी तनाव में आकर उसने अपनी दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज
घटना के बाद गंगवार कॉलोनी में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं.गुस्साए परिजनों ने साफ तौर पर अंतिम संस्कार करने से इंकार कर दिया है और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.परिवार का कहना है कि जब तक आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक वे शांत नहीं बैठेंगे.

मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़िए : अंत्येष्टि में शामिल होने जा रहे दोस्तों की 'यमराज' से मुलाकात! बेकाबू ट्रक ने 100 मीटर तक घसीटा

51 किमी लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा आगरा-लखनऊ और पूर्वांचल, NCR से पश्चिम बंगाल तक कनेक्टिविटी होगी आसान
 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Bareilly News

Trending news

mainpuri incident
मैनपुरी में टीनशेड गिरने से दर्दनाक हादसा, एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत; तीन घायल
uttarakhand weather update
उत्तराखंड में मौसम का यू-टर्न, उत्‍तरकाशी समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार
up breaking news
UP Breaking News Live: योगी का मिशन 'उत्तम' प्रदेश, 'नवनिर्माण के 9 वर्ष' पुस्तक का विमोचन; यहां पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Varanasi News
गंगा की लहरों पर ‘इफ्तार पार्टी’ का VIDEO वायरल, वाराणसी में छिड़ा विवाद!
udham singh nagar news
फोन से फंसाया, सुनसान में बुलाया… बनाया अश्लील वीडियो और मांगे 50 लाख! 6 गिरफ्तार
Moradabad news
यूपी ATS की बड़ी कार्रवाई; ISIS के ऑनलाइन मॉड्यूल से जुड़ा बीडीएस छात्र गिरफ्तार!
Muzaffarnagar Police
पंचायत चुनाव से पहले हथियारों की सप्लाई नाकाम,मुजफ्फरनगर में पुलिस ने दबोचे 4 तस्कर
Gorakhpur Murder
गोरखपुर में पूर्व पार्षद की बेरहमी से हत्या, जान बचाने के लिए 300 मीटर तक दौड़ते रहे
Bareilly News
पत्नी के साथ न जाने पर बौखलाए दामाद ने की सास-साले की हत्या, एनकाउंटर में ढेर आरोपी
UP Municipal Election
लखनऊ से लेकर नगर पंचायतों तक पार्षदों की लंबी फौज तैयार! यूपी सरकार ने जारी की लिस्ट