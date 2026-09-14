केयर इकोनॉमी से यूपी में खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते, 12 विभाग मिलकर बनाएंगे पूरा रोडमैप

लखनऊ के गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में सोमवार को केयर इकोनॉमी पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला हुई. समाज कल्याण विभाग की नोडल भूमिका में आयोजित इस कार्यशाला का फोकस देखभाल के काम को पहचान देने, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और समावेशी आजीविका तैयार करने पर रहा. समाज कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि केयर इकोनॉमी प्रदेश में रोजगार सृजन और बुजुर्गों व वंचित वर्गों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बन सकती है. उन्होंने कुशल केयरगिवर्स के प्रशिक्षण और प्रमाणन के साथ डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया.