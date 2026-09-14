केयर इकोनॉमी से यूपी में खुलेंगे रोजगार के नए रास्ते, 12 विभाग मिलकर बनाएंगे पूरा रोडमैप

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लखनऊ के गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में सोमवार को केयर इकोनॉमी पर राज्य स्तरीय परामर्श कार्यशाला हुई. समाज कल्याण विभाग की नोडल भूमिका में आयोजित इस कार्यशाला का फोकस देखभाल के काम को पहचान देने, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और समावेशी आजीविका तैयार करने पर रहा. समाज कल्याण राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने कहा कि केयर इकोनॉमी प्रदेश में रोजगार सृजन और बुजुर्गों व वंचित वर्गों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम बन सकती है. उन्होंने कुशल केयरगिवर्स के प्रशिक्षण और प्रमाणन के साथ डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया.
12 विभाग मिलकर बनाएंगे रणनीति
कार्यशाला में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, श्रम, कौशल विकास और दिव्यांगजन सशक्तीकरण समेत 12 प्रमुख विभाग शामिल हुए. इन विभागों की योजनाओं और संसाधनों को एक साझा रणनीति से जोड़ने पर मंथन हुआ. सरकार का उद्देश्य देखभाल से जुड़े पारंपरिक और अनौपचारिक काम को भी आर्थिक गतिविधि के रूप में पहचान दिलाना है. इससे केयर सेक्टर को व्यवस्थित करने के साथ रोजगार के नए अवसर तैयार करने की दिशा में काम किया जाएगा.
महिलाओं के लिए बढ़ेंगे अवसर
कार्यशाला में केयर इकोनॉमी के चार प्रमुख पहलुओं पर चर्चा हुई. घरेलू और अनौपचारिक देखभाल कार्य के आर्थिक मूल्यांकन और उसे उचित पहचान देने पर जोर रहा. इसके साथ महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर तैयार करने की बात कही गई. केयर वर्कफोर्स के लिए मानक प्रशिक्षण और प्रमाणन की व्यवस्था विकसित करने पर भी चर्चा हुई. सेवाओं को लंबे समय तक आर्थिक रूप से मजबूत रखने के लिए पीपीपी मॉडल, बीमा योजनाओं और सीएसआर फंड के इस्तेमाल की संभावनाएं भी तलाशी गईं.
प्रशिक्षित केयरगिवर्स को मिलेगा रोजगार
समाज कल्याण विभाग के निदेशक संजीव सिंह ने कहा कि केयर इकोनॉमी सामाजिक जरूरत के साथ रोजगार का उभरता क्षेत्र भी है. प्रशिक्षित और प्रमाणित केयरगिवर्स तैयार होने से जरूरतमंद परिवारों को बेहतर देखभाल सेवाएं मिल सकेंगी. साथ ही युवाओं और खासकर महिलाओं के लिए सम्मानजनक आजीविका के अवसर बढ़ेंगे. विभाग की ओर से प्रशिक्षण, प्रमाणन और रोजगार को एक साथ जोड़ने वाली व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया. कार्यशाला को राज्य केयर अर्थव्यवस्था रोडमैप तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार माना गया.