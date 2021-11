केंद्र सरकार का दिवाली तोफहा: पेट्रोल-डीजल पर Excise Duty घटी, कल से कम हो जाएंगे दाम

नई दिल्ली: दीपावली के एक दिन पहले केंद्र सरकार ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. जनता को डीजल-पेट्रोल की महंगाई की मार से राहत मिल गई है. दरअसल, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है. पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कल से क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये कम किया जाएगा.

