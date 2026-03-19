Chaitra Navratri 2026: आज से चैत्र नवरात्रि शुरू, वाराणसी-प्रयागराज समेत अन्य शहरों के मंदिरों में भक्तों का सैलाब, जयकारों से गूंजे मां के दरबार

Chaitra Navratri 2026: सनातन धर्म में चैत्र नवरात्रि का खास महत्व है. इस दौरान भक्त नौ दिनों तक मां की भक्ति में लीन रहते हैं. विधि-विधान से पूजन अर्चन के साथ ही व्रत भी रखते हैं. इस साल आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है. इस मौके पर यूपी में मां के सभी मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है. मां के दरबार में सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए कतार में नजर आए. इस दौरान मां के जयकारे से पूरा मंदिर गूंज उठा. प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि-हिंदू नव वर्ष की बधाई दी.

मंदिरों में भक्तों का सैलाब

नवरात्रि के पहले दिन देवी दुर्गा की माता शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है. ऐसे में आज प्रयागराज के अलोप शंकरी देवी शक्ति पीठ मंदिर में भक्तों की भीड़ जुट गई. भक्तों ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. वहीं, वाराणसी के अष्टभुजा माता मंदिर का हाल भी कुछ ऐसा ही नजर आया. इसके अलावा नैमिषारण्य की शक्तिपीठ मां ललिता देवी मंदिर में भी भारी भीड़ उमड़ी और भक्तों ने मां की आराधना पूजा-अर्चना. मान्यता है नवरात्रि में श्रद्धा भाव से मां की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं.

देवी पाटन धाम में दर्शन को उमड़ी भीड़

इस मौके पर काशी में शंखनाद मां विशालाक्षी के धाम से बाबा विश्वनाथ के दरबार पहुंची पूजन सामग्री से विशेष पूजा हुई. वहीं बलरामपुर के देवी पाटन धाम पर नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. सुबह 4:00 बजे से ही भक्त मां आदिशक्ति के दर्शन के लिए पहुंचने लगे और पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद ले रहे हैं. मंदिर परिसर में भक्ति और उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है. तुलसीपुर स्थित इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ में नवरात्रि मेले की भी आज से विधिवत शुरुआत हो गई है.

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जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं. पूरे मंदिर परिसर को 12 सेक्टरों में बांटकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तैनाती की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो. यह मंदिर देश के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है.

शीतला चौकिया धाम में भक्तों की लंबी कतारें

उधर, जौनपुर के मंदिरों में भी भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है. चैत्र नवरात्रि के पहले ही दिन मां के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. खासतौर पर शीतला चौकिया धाम में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा, जहां दर्शन के लिए लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं. पूर्वांचल की आस्था का प्रमुख केंद्र माने जाने वाले शीतला चौकिया धाम में नवरात्र के दौरान विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि मां शीतला के दर्शन के बिना विंध्यवासिनी देवी मंदिर के दर्शन अधूरे माने जाते हैं. यही वजह है कि दूर-दराज से श्रद्धालु यहां सबसे पहले पहुंचते हैं.

आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ

कहते हैं नवरात्रि में मां का धरती पर आगमन होता है, और विशेष मुहूर्त पर पूजा विधि का पालन किया जाता है. इस बार आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो गया है और इसका समापन 27 मार्च, शुक्रवार को होगा. पूरे नौ दिनों तक चलने वाले इस पर्व में मां दुर्गा के नौ अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है. हर दिन देवी के एक विशेष रूप को समर्पित होता है और उसी के अनुसार भक्त पूजा-अर्चना करते हैं. इन दिनों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, मां दुर्गा की आरती करते हैं और घरों में कलश स्थापना कर देवी का आह्वान करते हैं.

जानें क्या है मान्यता?

कलश स्थापना घर में शांति, समृद्धि और सुख के साथ नवरात्रि पूजा का आधार बनता है. अब अगर बात घट स्थापना की सामग्री की करें तो इसके लिए मिट्टी, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का ढक्कन, कलावा, जटा वाला नारियल, जल, गंगाजल, लाल रंग का कपड़ा, एक मिट्टी का दीपक, मौली, थोड़ा सा अक्षत, हल्दी की जरुरत होती है.

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