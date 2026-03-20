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मां विंध्यवासिनी धाम में गूंजे 'जय माता दी' के जयकारे, नवरा​त्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के तपस्विनी रूप की आराधना

Chaitra Navratri: माता विंध्यवासिनी के धाम विंध्याचल में आज भक्त मां के इसी तपस्विनी रूप का पूजन कर रहे हैं. मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी साधना, त्याग और तप की प्रतीक हैं, जो हर प्राणी को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 20, 2026, 07:50 AM IST
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मां विंध्यवासिनी धाम में गूंजे 'जय माता दी' के जयकारे, नवरा​त्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी के तपस्विनी रूप की आराधना

राजेश मिश्र/मीरजापुर: चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन आदिशक्ति के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना का विशेष महत्व है. माता विंध्यवासिनी के धाम विंध्याचल में आज भक्त मां के इसी तपस्विनी रूप का पूजन कर रहे हैं. मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी साधना, त्याग और तप की प्रतीक हैं, जो हर प्राणी को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं. सफेद वस्त्र धारण किए, एक हाथ में कमंडल और दूसरे में जपमाला लिए मां का यह स्वरूप अत्यंत शांत, दिव्य और कल्याणकारी माना जाता है. 

दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की आराधना
आदि अनादिकाल से आस्था के केंद्र रहे विंध्य क्षेत्र में विंध्य पर्वत और पावन गंगा नदी के तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी का आज ब्रह्मचारिणी रूप में विधि-विधान से पूजन-अर्चन किया जा रहा है. यहां मां को बिंदुवासिनी के नाम से भी जाना जाता है, जो अपने भक्तों के कष्टों का नाश करती हैं. नवरात्र के नौ दिनों में मां के विभिन्न स्वरूपों की पूजा का विधान है, जिसमें दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ ने कठोर तपस्या की थी, इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी या तपस्याचारिणी कहा गया. 

कतार में खड़े भक्त अपनी बारी का कर रहे इंतजार
नवरात्र के दूसरे दिन मां विंध्यवासिनी धाम में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है. देश के विभिन्न हिस्सों से आए भक्त मां के दर्शन के लिए घंटों कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं. कई श्रद्धालु पूरे नौ दिनों तक विंध्याचल में ही ठहरकर मां की आराधना करते हैं. उनका विश्वास है कि सच्चे मन से की गई पूजा से मां प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं. वहीं, मेला क्षेत्र में की गई व्यवस्थाओं को लेकर भी भक्त संतुष्ट नजर आ रहे हैं. 

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दर्शन मात्र से सभी कष्ट होंगे दूर 
विद्वान आचार्य पं. राजन मिश्र ने बताया कि नवरात्र के नौ दिनों में मां के अलग-अलग स्वरूपों की पूजा कर भक्त अपने सभी कष्टों से मुक्ति पाते हैं. मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन मात्र से ही मन में नई ऊर्जा, सकारात्मकता और आत्मबल का संचार होता है. विंध्य धाम में मां के दिव्य और मनोहारी दर्शन कर श्रद्धालु आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर रहे हैं और “जय मां विंध्यवासिनी” के जयकारों के साथ अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं. 

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