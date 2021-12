UP Chunav 2022: पूर्वांचल के इस BJP नेता को मायावती ने दिया बड़ा तोहफा, यहां से बनाया बसपा प्रत्याशी

UP Election 2022: यूपी विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) को लेकर सभी सियासी दलों ने सियासी दांवपेच बिठाना शुरू कर दिये हैं. इसी क्रम में मायावती (Mayawati) ने अम्बेडकर नगर के अकबरपुर विधानसभा सीट से चंद्रप्रकाश वर्मा (Chandraprakash Verma) को प्रत्याशी बनाया है. चंद्रप्रकाश वर्मा यूपी चुनाव 2022 (UP Chunav 2022) से ठीक पहले भाजपा को झटका देते हुए हाथी पर सवार हो गए थे. वहीं गाजीपुर मोहम्दाबाद से बीएसपी (BSP) ने माधवेन्द्र राय को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. गाजीपुर की चर्चित और बीएसपी सांसद के रसूख से जोड़कर यह सीट देखी जाती है. भूमिहार बाहुल्य सीट से बीएसपी ने एक तीर से दो निशाना मारा है.

बसपा ने अकबरपुर विधानसभा सीट से भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है. चंद्रप्रकाश वर्मा को बसपा ने प्रत्याशी बनाया है. वह 2017 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे. चंद्रप्रकाश वर्मा भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर हालही में बसपा में शामिल हुए हैं. बसपा के कई मंडलों के जोनल कॉर्डिनेटर घनश्याम चंद्र खरवार ने घोषणा की है.

गाजीपुर के मोहम्मदाबाद शहीद पार्क में कल मंगलवार को आयोजित कैडर कैंप समारोह में मुख्य अतिथि. डॉ. अशोक सिद्धार्थ, राज्य सभा सदस्य एवम मुख्य सेक्टर प्रभारी वाराणसी, आजमगढ़ व लखनऊ मण्डल ने मंच से बीएसपी प्रत्याशी माधवेन्द्र राय को अपना प्रत्याशी घोषित किया.

अफजाल अंसारी का नहीं होना रहा चर्चा का विषय

अंसरियों के गढ़ में आयोजित इस कैडर समारोह में जहूराबाद के बीएसपी प्रत्याशी भीम राजभर के साथ जनपद के सभी बड़े नेता मौजूद थे. लेकिन, बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी की गैर मौजूदगी और उनकी मंच से कोई बात भी न होना लोगों में कौतूहल का विषय जरूर रहा क्योंकि अभी हाल में ही उनके बड़े भाई और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ कई अहम कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी जॉइन कर चुके हैं.

