UP Election 2022: चंद्रशेखर आजाद ने 33 सीटों पर उतारे प्रत्याशी, सपा से गठबधंन को लेकर कही ये बड़ी बात

UP Vidhan Sabha Chunav 2022: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) में सियासी जमीन ढूंढ रहे चंद्रशेखर आजाद रावण (Chandrashekhar Azad) की आजाद समाज पार्टी (Azad Samaj Party) यूपी चुनाव (UP Chunav) में अकेले लड़ने का ऐलाना कर दिया है. समाजवादी पार्टी से झटका मिलने के बाद चंद्रशेखर ने यह फैसला लिया है. यूपी विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी ने 33 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं एक युवा हूं और मैंने सिर्फ परेशानियों से लड़ना सीखा है. कोई व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं. मैंने पांच साल में बहुत कुछ देखा और खोया है.

अखिलेश पर धोखा देने का लगाया आरोप

नोएडा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्र शेखर आजाद ने कहा कि आजाद समाज पार्टी प्रदेश की सभी सीटों से चुनाव लड़ेगी. आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते पर चुनाव में जाएगी. साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी से गठबंधन को लेकर कहा कि गठबंधन की जो बात कर रहे वो खोखले हैं. पिछले 2 महीने से धोखे में रखा गया. यूपी की जनता से अपील करता हूं हम युवा हैं बदलाव कर सकते हैं. मेरी लड़ाई सत्य की और सत्य कभी पराजित नहीं हुआ है.

अखिलेश पर बिना नाम लिए कसा तंज

बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि पिछले दो महीने में हमारे साथ छल हुआ. कुछ लोगों के हंसी का विषय होगा कि चंद्रशेखर को बेवकूफ बना दिया. लेकिन मैंने इस बार भी मंत्रिपद और बाकी चीजों को ठोकर मार दी.आगामी चुनाव में छोटे-छोटे दलों से गठबंधन किया जाएगा. लेकिन अब जिन्होंने वादा किया था उनको समर्थन नहीं देगी भीम आर्मी पार्टी. उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी भीम आर्मी पार्टी. स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारेगी पार्टी.

टिकट बंटवारे का फर्मूला

30% टिकट दलितों

42-45% पिछड़े वर्ग

5%ST के लोगों को टिकेट देंगे

बाकी 23% लोगों को टिकेट देंगे

चंद्रशेखर द्वारा घोषित की गई सीट

रामपुर, मनिहारन, देवबंद, गंगोह, सहारनपुर देहात, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर शहर , धामपुर, नहटौर, हापुड़, नूरपुर, आगरा साउथ, नोएडा, चंदौसी, कुंदरकी, आलापुर, जखनिया, सिराथू, मलीहाबाद, पलिया, मुबारकपुर, मोहम्दाबाद, हरगांव, हस्तिनापुर, जलेसर, एत्मादपुर, खुर्जा, मेरठ कैंट, सगड़ी, जयसिंहपुर, तिर्वा,और माट सीट.

जिला- सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, हापुड़, आगरा, आजमगढ़, कौशाम्बी, गाज़ीपुर, उन्नाव, मथुरा, संभल, लखनऊ, लखीमपुर, सीतापुर, मेरठ, एटा, बुलंदशहर, सुल्तानपुर.

