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गैस के बाद पेट्रोल संकट से सिद्धार्थनगर बेहाल, सूखे पंपों पर मारपीट; अयोध्या में अफवाहों से लंबी कतारें, प्रशासन बोला-कमी नहीं

Petrol Crisis: उत्तर प्रदेश में अब पेट्रोल की किल्लत ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. इलाके के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल खत्म होने से पंप पूरी तरह ड्राई हो गए हैं.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 25, 2026, 11:10 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Salman/Pravesh/UP petrol News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज में घरेलू गैस के बाद अब पेट्रोल की किल्लत ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं. इलाके के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल खत्म होने से पंप पूरी तरह ड्राई हो गए हैं, जबकि जहां ईंधन उपलब्ध है वहां भारी भीड़ उमड़ रही है. हालात ऐसे बन गए हैं कि पेट्रोल भरवाने को लेकर लोगों के बीच विवाद और मारपीट की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं.

जानिए पूरा मामला क्या 
दरअसल, पंप संचालकों और कर्मचारियों का कहना है कि ऊपर से ही सप्लाई बाधित होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है. वहीं, स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले से ही गैस सिलेंडर की किल्लत झेल रहे थे और अब पेट्रोल की कमी ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. रोजमर्रा के कामकाज से लेकर यातायात तक पर इसका असर साफ देखने को मिल रहा है. लगातार बढ़ती समस्या को लेकर लोगों में नाराजगी भी बढ़ रही है और वे सरकार से जल्द आपूर्ति बहाल करने की मांग कर रहे हैं.

अयोध्या से भी पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ी खबर
इसी बीच अयोध्या से भी पेट्रोल-डीजल को लेकर बड़ी खबर सामने आई है, लेकिन यहां स्थिति कुछ अलग है. शहर में ईंधन की कमी नहीं, बल्कि अफवाहों ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है. देर रात से ही विभिन्न पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गईं, जो सुबह तक सड़कों तक फैल गईं. हालात को नियंत्रित करने के लिए कई जगहों पर पुलिस बल तैनात करना पड़ा.

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डीजल भरवाने के लिए घंटों कतार में खड़े लोग 
बताया जा रहा है कि लोग अपने-अपने वाहनों में पेट्रोल और डीजल भरवाने के लिए घंटों कतार में खड़े नजर आए.हालांकि, जिला पूर्ति अधिकारी बृजेश मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि जनपद में ईंधन की कोई कमी नहीं है और पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल-डीजल उपलब्ध है.उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण न करें.

सिद्धार्थनगर में वास्तविक कमी 
प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि आपूर्ति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और हालात पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. फिलहाल, एक ओर जहां सिद्धार्थनगर में वास्तविक कमी से लोग परेशान हैं, वहीं अयोध्या में अफवाहों ने स्थिति को तनावपूर्ण बना दिया है.

यह भी पढ़ें : यूपी पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट की बड़ी सुनवाई आज;समयसीमा में चुनाव कराने पर आयोग और सरकार से मांगा जवाब

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