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गाजियाबाद के इस कॉलेज को मिलेगी चौधरी अजीत सिंह के नाम की पहचान, योगी सरकार ने दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित जनता पीजी कॉलेज, पतला को जल्द नई पहचान मिलने जा रही है. कॉलेज का नाम अब ‘चौधरी अजीत सिंह जनता पीजी कॉलेज’ होगा. प्रदेश सरकार ने नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 21, 2026, 11:24 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:24 PM IST
गाजियाबाद के इस कॉलेज को मिलेगी चौधरी अजीत सिंह के नाम की पहचान, योगी सरकार ने दी मंजूरी

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