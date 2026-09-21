गाजियाबाद के इस कॉलेज को मिलेगी चौधरी अजीत सिंह के नाम की पहचान, योगी सरकार ने दी मंजूरी

राज्य चुनें
उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित जनता पीजी कॉलेज, पतला को जल्द नई पहचान मिलने जा रही है. कॉलेज का नाम अब ‘चौधरी अजीत सिंह जनता पीजी कॉलेज’ होगा. प्रदेश सरकार ने नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. शासन स्तर से जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा. सरकार ने इसे महापुरुषों के सम्मान और उनकी विचारधारा व योगदान को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है.
विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने दी मंजूरी
कॉलेज का नाम बदलने का प्रस्ताव जनता पीजी कॉलेज, पतला के प्रबंधन की ओर से रखा गया था. इसके बाद चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की संबद्धता समिति ने इस पर सहमति दी. विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद ने भी नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. विश्वविद्यालय की ओर से प्रस्ताव उच्च शिक्षा विभाग को भेजा गया था, जिसे अब शासन स्तर से स्वीकृति मिल गई है.
जल्द जारी होगा शासनादेश
प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया गया था. विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी है. अब जल्द ही शासन स्तर से नाम परिवर्तन को लेकर आदेश जारी किया जाएगा. इसके बाद कॉलेज की आधिकारिक पहचान में चौधरी अजीत सिंह का नाम जुड़ जाएगा.
युवाओं को योगदान से जोड़ने की पहल
उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह का प्रदेश और देश के सामाजिक, शैक्षिक और कृषि क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है. उनके नाम से शिक्षण संस्थान का जुड़ाव युवाओं को उनके विचारों, संघर्ष और योगदान से परिचित कराने में मदद करेगा. सरकार का कहना है कि महापुरुषों के नाम पर शिक्षण संस्थानों का नामकरण नई पीढ़ी को उनके योगदान से जोड़ने का एक माध्यम है.
उच्च शिक्षा को मजबूत करने पर जोर
मंत्री ने कहा कि योगी सरकार प्रदेश में उच्च शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, आधुनिक और रोजगारपरक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. इसके साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों की पहचान और गौरव को मजबूत करने पर भी जोर दिया जा रहा है. विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता, आधारभूत सुविधाओं, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं.
चौधरी अजीत सिंह के नाम से नई पहचान
नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद गाजियाबाद के पतला स्थित जनता पीजी कॉलेज को ‘चौधरी अजीत सिंह जनता पीजी कॉलेज’ के नाम से जाना जाएगा. सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य सिर्फ कॉलेज का नाम बदलना नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को चौधरी अजीत सिंह के सामाजिक, शैक्षिक और कृषि क्षेत्र में योगदान से परिचित कराना भी है. शासनादेश जारी होने के बाद नाम परिवर्तन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूरी हो जाएगी.