गाजियाबाद के इस कॉलेज को मिलेगी चौधरी अजीत सिंह के नाम की पहचान, योगी सरकार ने दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित जनता पीजी कॉलेज, पतला को जल्द नई पहचान मिलने जा रही है. कॉलेज का नाम अब ‘चौधरी अजीत सिंह जनता पीजी कॉलेज’ होगा. प्रदेश सरकार ने नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. शासन स्तर से जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा. सरकार ने इसे महापुरुषों के सम्मान और उनकी विचारधारा व योगदान को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में उठाया गया कदम बताया है.