चित्रकूट जिला अस्पताल में मृत महिला को मंत्री से कराया गया फल वितरण

उत्तर प्रदेश में सरकार जनता के द्वार अभियान चलाया जा रही है. जिसके तहत आज चित्रकूट मंडल के प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह चित्रकूट पहुंचे थे. जहां उन्होंने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया. प्रभारी मंत्री ने वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल जाना और उन्हें फल वितरित किया.