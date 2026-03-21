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चंदौली-आजमगढ़ से लेकर यूपी के कई जिलों में झमाझम बारिश का अलर्ट! जानिए कैसा रहेगा बुंदेलखंड का मौसम

Bundelkhand Weather: बुंदेलखंड में मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी. हल्की बारिश और हवा ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि प्राकृतिक बदलाव आ रहा है. ऐसे में आइए जानते हैं कैसा रहेगा रविवार का मौसम... 

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 21, 2026, 08:15 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

Bundelkhand Weather: बुंदेलखंड में मौसम में बदलाव की शुरुआत बृहस्पतिवार रात से ही नजर आई. हल्की बारिश के साथ कुदरत ने संकेत दिया कि मौसम बदल रहा है. शुक्रवार को दिन भर किसान खेतों में पड़ी कटी हुई फसलों को बचाने की कोशिश में व्यस्त रहे. शाम करीब छह बजे तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया, बिजली गुल होने और पेड़ गिरने से सड़कों पर आवाजाही थम गई.

पीछले दिनों का मौसम
मौसम की इस तल्खी के चलते ईद का बाजार भी प्रभावित हुआ. लोगों को बाहर निकलने में कठिनाई हुई और व्यापार पर असर पड़ा. बिजली कटने और तेज हवा के कारण कई इलाकों में आपात स्थिति जैसी स्थिति बनी. किसान और दुकानदार दोनों ही मौसम की अप्रत्याशित घटना से परेशान रहे, जिससे सामान्य दिनचर्या बाधित हो गई.

कैसा रहा आज का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार, बुंदेलखंड के ज्यादातर जिलों में शनिवार को मौसम सामान्य रहा. झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा और हमीरपुर में आंशिक बादल छाए रहे. जालौन में आसमान साफ रहा, बारिश नहीं हुई लेकिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई. इस तरह क्षेत्र में मौसम में हल्की राहत और तापमान में उतार-चढ़ाव देखा गया.

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कैसा रहा कल का मौसम
22 मार्च को बुंदेलखंड के मौसम की भविष्यवाणी के अनुसार, आंशिक बादल छाए रहेंगे. झांसी का अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम 18°C रहेगा, ललितपुर में अधिकतम 31°C और न्यूनतम 18°C, चित्रकूट में अधिकतम 28°C और न्यूनतम 16°C तथा हमीरपुर में अधिकतम 29°C और न्यूनतम 18°C रहने की संभावना है. आर्द्रता अधिकांश जिलों में 50-70% के बीच रहेगी. 

जालौन का मौसम
जालौन का मौसम 22 मार्च को मुख्यतः साफ आसमान वाला रहेगा, तापमान 32°C अधिकतम और 19°C न्यूनतम रहेगा. वहां कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है. अन्य जिलों में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, जिससे किसानों और स्थानीय लोगों को हल्की धूप और तापमान में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है.

कैसा रहेगा कल यूपी का मौसम?
उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में 22 मार्च को बारिश की संभावना बनी हुई है. बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अंबेडकर नगर, अयोध्या, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौली और सोनभद्र में बारिश हो सकती है. लखनऊ में अधिकतम तापमान 28°C और न्यूनतम 17°C रहेगा. राज्य के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन किसानों और नागरिकों को हल्की सावधानी बरतने की सलाह दी गई.

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