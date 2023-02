circus OTT Release: कब और किस ओटीटी पर आएगी फिल्म सर्कस, देखें ट्रेलर से लेकर फुल कास्ट

circus OTT Release: डायरेक्टर रोहित शेट्टी (Rohit Shetty) के निर्देशन में बनी बॉलीवुड फिल्म सर्कस (Circus) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. इस कॉमेडी फिल्म में रणबीर सिंह (Ranveer Singh) समेत लंबी-चौड़ी स्टारकास्ट देखने को मिली लेकिन यह थियेटर्स में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हुई, जैसी इससे उम्मीद की जा रही थी. वहीं अब फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की बड़ी अपडेट सामने आ रही है. जानिए इस फिल्म को किस ओटीटी प्लेटफॉर्म (Circus OTT Platform) पर कब रिलीज किया जा सकता है.

Circus OTT Platform and release date Update: सर्कस फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कब होगी रिलीज ?

रोहित शेट्टी और रणबीर कपूर की जोड़ी ने साल 2018 में फिल्स सिंबा के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था. जिसके बाद दोनों की बीते साल बॉलीवुड मूवी सर्कस सामने आई. हालांकि यह ज्यादा धमाल नहीं मचा पाई थी, लेकिन इस कॉमेडी मूवी को ओटीटी पर दर्शक पसंद कर सकते हैं. इसकी रिलीज डेट को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे 17 फरवरी को रिलीज किया जा सकता है.

How to watch Cirus ott Platform: फिल्म सर्कस को कहां देख सकेंगे?

कॉमेडी फिल्म सर्कस को सिनेमाघरों में बीते साल 23 दिसंबर को रिलीज किया गया था. रोहित शेट्टी की मोस्ट अवेटेड मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें रणबीर कपूर के अलावा पूजा हेगड़े हैं. मूवी किस ओटीटी पर आएगी इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया जा सकता है.

फिल्म सर्कस का रनिंग टाइम कितना है (What Is the time Of Circus Film Duration)

सर्कस फिल्म की अवधि की बात करें तो इसका रनिंग टाइम 2 घंटा 19 मिनट है.

सर्कस फिल्म की फुल कास्ट क्या है? ( Circus full cast Of full cast)

रोहित शेट्टी ( डायरेक्टर)

भूषण कुमार (डायरेक्टर, प्रोड्यूसर)

कृष्ण कुमार - डायरेक्टर

रणबीर सिंह

पूजा हेगड़े

जैकलीन फर्नांडीज

वरुण शर्मा

सिद्धार्थ जाधव

संजय मिश्रा

जॉनी लीवर

मुकेश तिवारी

वृजेश हिरेजी

अश्विनी कलसेकर

कब रिलीज हुआ था फिल्म सर्कस का ट्रेलर (Circus Film Trailer Date)

रणवीर सिंह और पूजा हेगड़े स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर 2 दिसंबर को रिलीज हुआ था. जिसे आप नीचे देख सकते हैं.

फिल्म सर्कस में कौन-कौन से गाने हैं? (Circus Film All Songs)

सर्कस फिल्म में कई शानदार गाने हैं, जिनमें बादशाह का गाना आशिकी (Aashiqui), सुन जरा (Sun Zara), करेंट लगा रे (Current Laga Re) हैं. जिनको खूब पसंद किया गया.

सर्कस मूवी में किस-किस सिंगर ने आवाज दी है? (Circus Film Singer Name)

सर्कस मूवी में बादशाह,हितेन, अमृता सिंह का आशिकी, श्रेया घोषाल, पापोन और देवी श्रीप्रसाद का सुन जरा, और नक्श अजीज और ध्वनि भानुसाली ने करंट लगा रे से धमाल मचाया है.