आपदा आने से पहले बजेगा अलर्ट, यूपी में नागरिक सुरक्षा का बड़ा विस्तार

Civil Defence Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में आपदा प्रबंधन और जनसुरक्षा को और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं. नागरिक सुरक्षा विभाग को अब सिर्फ युद्धकालीन परिस्थितियों तक सीमित नहीं रखा जा रहा है. विभाग की भूमिका को आपदा प्रबंधन राहत कार्य बचाव अभियान जनजागरूकता और सामुदायिक सहभागिता जैसे क्षेत्रों में और मजबूत किया जा रहा है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि नागरिक सुरक्षा तंत्र को आधुनिक जरूरतों के अनुसार तैयार किया जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोगों को तुरंत सहायता मिल सके. उन्होंने कहा कि राहत एवं बचाव अग्निशमन प्राथमिक उपचार और खोज अभियान जैसे क्षेत्रों में विभाग की क्षमता बढ़ाना समय की मांग है.

आपदा आने से पहले जागरूकता पर रहेगा जोर

बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि किसी भी आपदा से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका पहले से तैयारी करना है. इसी सोच के साथ लोगों को जागरूक करने के लिए सायरन सिस्टम के बेहतर उपयोग पर बल दिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा आने से पहले लोगों को सतर्क करना और उन्हें सही जानकारी देना कई जानें बचा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान समय में स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टियां चल रही हैं. ऐसे में एनसीसी और एनएसएस से जुड़े स्वयंसेवकों को नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण से जोड़ा जाए. उन्हें सीपीआर और फर्स्ट एड जैसी जरूरी तकनीकों की ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि जरूरत पड़ने पर वे तत्काल मददगार साबित हो सकें.

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पूर्व सैनिकों के अनुभव का मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए सेना से सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों और जवानों की सेवाएं लेने पर भी जोर दिया. उनका मानना है कि पूर्व सैनिकों के पास अनुशासन अनुभव और आपात परिस्थितियों से निपटने का व्यावहारिक ज्ञान होता है. यदि वे प्रशिक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा बनते हैं तो स्वयंसेवकों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा. इस पहल से नागरिक सुरक्षा विभाग की प्रशिक्षण प्रणाली और अधिक मजबूत होने की उम्मीद है.

1962 के बाद शुरू हुआ था नागरिक सुरक्षा विभाग

बैठक में विभाग के इतिहास और वर्तमान कार्यों की भी जानकारी दी गई. बताया गया कि भारत-चीन युद्ध के बाद वर्ष 1962 में नागरिक सुरक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई थी. इसके बाद वर्ष 1968 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ. बाद में 2009 में हुए संशोधन के जरिए विभाग को आपदा से पहले तैयारी करने आपदा के दौरान राहत और बचाव कार्य करने तथा आपदा के बाद पुनर्वास से जुड़े कार्यों की जिम्मेदारी भी सौंपी गई. आज विभाग राहत कार्य खोज एवं बचाव प्राथमिक उपचार अग्निशमन और सुरक्षित निकासी जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रहा है.

हजारों छात्रों और स्वयंसेवकों को मिला प्रशिक्षण

नागरिक सुरक्षा विभाग लगातार लोगों को प्रशिक्षित करने का काम कर रहा है. विभाग की ओर से विद्यालयों महाविद्यालयों एनसीसी एनएसएस रेलवे संस्थानों और सुरक्षा बलों से जुड़े लोगों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में तैयार किया जा रहा है. बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार की प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण योजना के तहत प्रदेश के 17 जनपदों में लगभग 5000 वार्डन और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. इसके अलावा 72 हजार 438 छात्र-छात्राओं को सामान्य नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है. यही नहीं 7502 होमगार्ड स्वयंसेवकों और 4633 नागरिकों को आपदा प्रबंधन से जुड़े विशेष पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण भी दिया गया है. अग्निशमन प्राथमिक चिकित्सा और बचाव सेवाओं से जुड़े 6695 स्वयंसेवकों को भी प्रशिक्षित किया गया है.

अब सभी 75 जिलों तक पहुंची व्यवस्था

पहले नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केवल सीमित जिलों तक ही उपलब्ध था. अब इसका विस्तार पूरे प्रदेश में कर दिया गया है. मई 2025 से नागरिक सुरक्षा इकाइयों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सभी 75 जिलों तक पहुंचा दिया गया है. प्रदेश के प्रत्येक जिले में नागरिक सुरक्षा इकाइयों का गठन किया जा चुका है. जिलाधिकारियों को नियंत्रक नागरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही नवगठित जिलों में नए प्रशासनिक पद भी सृजित किए गए हैं ताकि व्यवस्था को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके.

7500 नए स्वयंसेवकों की भर्ती

नागरिक सुरक्षा विभाग को मजबूत बनाने के लिए बड़े स्तर पर भर्ती प्रक्रिया भी चलाई जा रही है. अब तक लगभग 7500 नए स्वयंसेवकों की भर्ती की जा चुकी है. इनका प्रशिक्षण भी जारी है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग में खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाए और नए स्वयंसेवकों को आधुनिक उपकरणों तथा नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे किसी भी परिस्थिति में प्रभावी ढंग से काम कर सकें.

हर जिले में होगी बड़ी मॉक ड्रिल

भविष्य की कार्ययोजना पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक नागरिक सुरक्षा जिले में साल में कम से कम दो बार बड़ी मॉक ड्रिल आयोजित की जाए. इसमें सभी संबंधित विभागों और संस्थाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए. इसका उद्देश्य यह है कि किसी वास्तविक आपदा की स्थिति में सभी एजेंसियां बेहतर तालमेल के साथ काम कर सकें और लोगों तक राहत जल्द पहुंच सके.

जनसुरक्षा की मजबूत ढाल बनेगा विभाग

मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिक सुरक्षा विभाग को आधुनिक और सक्षम संस्था के रूप में विकसित किया जाना चाहिए. विभाग की योजनाओं को समय पर पूरा किया जाए और स्वयंसेवकों की संख्या तथा क्षमता दोनों को बढ़ाया जाए. आने वाले समय में नागरिक सुरक्षा विभाग प्रदेश की आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरेगा. इससे न केवल राहत और बचाव कार्यों को गति मिलेगी बल्कि आम लोगों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी.