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कांवड़ यात्रा में अराजकता पर जीरो टॉलरेंस, महिला सुरक्षा से लेकर खाद-बाढ़ राहत तक CM योगी के सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन के लिए अराजक तत्वों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए. उन्होंने भ्रामक खबरों का तत्काल खंडन, महिला सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति को प्रभावी बनाने, खाद की कालाबाजारी रोकने, बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत-बचाव तेज करने और स्कूली वाहनों व चालकों की फिटनेस एवं सत्यापन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

Written ByShailesh Yadav
Published: Aug 07, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:40 PM IST
कांवड़ यात्रा में अराजकता पर जीरो टॉलरेंस, महिला सुरक्षा से लेकर खाद-बाढ़ राहत तक CM योगी के सख्त निर्देश

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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