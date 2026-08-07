/कांवड़ यात्रा में अराजकता पर जीरो टॉलरेंस, महिला सुरक्षा से लेकर खाद-बाढ़ राहत तक CM योगी के सख्त निर्देश

कांवड़ यात्रा और सांप्रदायिक सौहार्द

मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व बताते हुए इसके शांतिपूर्ण संचालन में बाधा डालने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. भ्रामक और मिथ्या खबरें फैलाकर माहौल बिगाड़ने वालों का तत्काल तथ्यात्मक खंडन किया जाए. बरेली में कांवड़ यात्रा और आला हजरत उर्स के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है. मुख्यमंत्री ने इस्लामिक समुदाय द्वारा उर्स के दौरान शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करने और आयोजन को सीमित रखने के निर्णय को सामाजिक सद्भाव का सराहनीय उदाहरण बताया.