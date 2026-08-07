/कांवड़ यात्रा में अराजकता पर जीरो टॉलरेंस, महिला सुरक्षा से लेकर खाद-बाढ़ राहत तक CM योगी के सख्त निर्देश

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Lucknow News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा आस्था, अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व है. इसके शांतिपूर्ण और व्यवस्थित संचालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाए. भ्रामक और मिथ्या समाचार फैलाकर माहौल बिगाड़ने के हर प्रयास का तत्काल तथ्यात्मक खंडन किया जाए. पवित्र धार्मिक आयोजनों में उपद्रव, अराजकता और गुंडागर्दी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी.
कांवड़ यात्रा और सांप्रदायिक सौहार्द
मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा को अनुशासन और सामाजिक समरसता का महापर्व बताते हुए इसके शांतिपूर्ण संचालन में बाधा डालने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. भ्रामक और मिथ्या खबरें फैलाकर माहौल बिगाड़ने वालों का तत्काल तथ्यात्मक खंडन किया जाए. बरेली में कांवड़ यात्रा और आला हजरत उर्स के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है. मुख्यमंत्री ने इस्लामिक समुदाय द्वारा उर्स के दौरान शाकाहारी भोजन की व्यवस्था करने और आयोजन को सीमित रखने के निर्णय को सामाजिक सद्भाव का सराहनीय उदाहरण बताया.
महिला सुरक्षा और 'मिशन शक्ति'
प्रदेश के कुछ जनपदों में महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिला सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें कोई समझौता नहीं होगा. प्रदेश में तैनात 45 हजार से अधिक महिला पुलिसकर्मियों की प्रभावी तैनाती सुनिश्चित की जाए. संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए, शोहदों और टप्पेबाजों की पहचान सार्वजनिक की जाए तथा लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए.
उर्वरक की उपलब्धता और कालाबाजारी पर रोक
प्रदेश में यूरिया और डीएपी सहित अन्य उर्वरकों की कोई कमी नहीं है. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि वितरण व्यवस्था को पूरी तरह पारदर्शी और सुव्यवस्थित रखा जाए. किसानों को खाद के लिए परेशानी न हो, इसके लिए पैक्स में अतिरिक्त मानवबल की व्यवस्था की जाए. खतौनी का सत्यापन करने के बाद ही खाद का वितरण हो तथा नेपाल सीमा से सटे जिलों में कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाए.
बाढ़ राहत और बचाव कार्य
बलिया, बाराबंकी और उन्नाव समेत आठ बाढ़ प्रभावित जनपदों में राहत और बचाव कार्यों को पूरी तत्परता से जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं. मैरूण्ड हुए गांवों के निवासियों तक तुरंत सहायता पहुंचाई जाए. सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, कुशीनगर, मुजफ्फरनगर और बलिया में नदियों के तटबंधों की कटान रोकने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने तथा बलिया में कटान पीड़ितों को शीघ्र भूमि पट्टा और आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
स्कूली वाहनों और चालकों की फिटनेस जांच
विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए केवल उन्हीं स्कूली वाहनों का संचालन सुनिश्चित किया जाए जो पूरी तरह फिटनेस मानकों पर खरे उतरते हों. इसके अलावा, ई-रिक्शा, टैक्सी और स्कूली वाहन चालकों का अनिवार्य रूप से सत्यापन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि आम नागरिकों की सुरक्षा पुख्ता हो सके.