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आफत की बारिश से परेशान हैं तो घबराएं नहीं, सीएम योगी ने खोल दिया सरकारी खजाना; ऐसे मिलेगी मदद

UP News: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. कहीं तेज आंधी ने तबाही मचाई है तो कहीं ओलावृष्टि और आसमानी बिजली ने किसानों की कमर तोड़ दी है.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: May 14, 2026, 09:26 PM IST
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आफत की बारिश से परेशान हैं तो घबराएं नहीं, सीएम योगी ने खोल दिया सरकारी खजाना; ऐसे मिलेगी मदद

UP News: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. कहीं तेज आंधी ने तबाही मचाई है तो कहीं ओलावृष्टि और आसमानी बिजली ने किसानों की कमर तोड़ दी है. कुदरत के इस कहर के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि उनकी सरकार आपदा की इस घड़ी में प्रदेश के अन्नदाताओं और आम जनमानस के साथ चट्टान की तरह खड़ी है. सीएम ने सख्त लहजे में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राहत कार्यों में 'इफ और बट' की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए. लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कड़ी गाज गिर सकती है.

दुख की घड़ी में तुरंत मिलेगी 4 लाख की मदद
कुदरत की मार सबसे ज्यादा उन परिवारों पर भारी पड़ती है जिन्होंने अपने किसी सदस्य को खोया है. सीएम योगी ने संवेदनशीलता दिखाते हुए निर्देश दिया है कि आकाशीय बिजली या किसी भी प्राकृतिक आपदा में अगर किसी व्यक्ति की जान जाती है तो उसके परिजनों को बिना किसी देरी के 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए. मुख्यमंत्री ने प्रभारी मंत्रियों को खुद मैदान में उतरने को कहा है. अब मंत्री खुद प्रभावित परिवारों के घर जाकर उनसे मिलेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी मदद सही हाथों तक समय पर पहुंच रही है या नहीं.

फसल बर्बाद हुई तो न हों परेशान
खेतों में लहलहाती फसल जब मलबे और बारिश की भेंट चढ़ जाती है तो किसान का कलेजा फट जाता है. योगी सरकार ने ऐसे किसानों के आंसू पोंछने के लिए मुआवजे की दरें तय कर दी हैं. अगर आपकी फसल 33 फीसदी से ज्यादा खराब हुई है तो आप मदद के हकदार हैं. बारिश पर निर्भर खेती के लिए 8500 रुपये, सिंचित क्षेत्र के लिए 17 हजार रुपये और फल-बागीचों या बारहमासी फसलों के लिए 22,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से आर्थिक मदद दी जाएगी. यह राहत दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसानों को सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी.

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खेतों में जमी गाद हटाने के लिए भी मिलेगा पैसा
अतिवृष्टि के बाद अक्सर खेतों में गाद और मलबा जमा हो जाता है जिससे अगली फसल बोना नामुमकिन हो जाता है. किसानों की इस व्यावहारिक समस्या को समझते हुए सरकार ने गाद हटाने के लिए भी 18 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक की मदद देने का प्रावधान किया है. मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को पारदर्शी सर्वे करने का जिम्मा सौंपा है ताकि कोई भी पात्र किसान इस योजना से छूट न जाए.

पशुपालकों के लिए भी बड़ी राहत का ऐलान
ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले पशुपालकों को भी सरकार ने अकेला नहीं छोड़ा है. अगर किसी आपदा में गाय या भैंस जैसे दुधारू पशु की मौत होती है तो सरकार 37,500 रुपये की बड़ी सहायता देगी. वहीं, बैल या घोड़े की क्षति पर 32 हजार और छोटे पशुओं जैसे बकरी, भेड़ या सूअर की मौत पर 4 हजार रुपये प्रति पशु के हिसाब से मुआवजा मिलेगा. यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि पशुपालक परिवार दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सके.

हाईटेक कंट्रोल रूम से रखी जा रही है नजर
राहत कार्यों में कोई फर्जीवाड़ा या देरी न हो, इसके लिए राहत आयुक्त कार्यालय में बना कंट्रोल रूम 24 घंटे एक्टिव है. सचेत पोर्टल के जरिए करोड़ों लोगों को पहले ही चेतावनी भेजी जा चुकी है. अगर आपको मदद की जरूरत है तो आप सीधे 1070 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं. सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है कि प्रशासन को जनता के पास जाना होगा, जनता को दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है.

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