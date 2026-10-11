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बलरामपुर में योगी ने बांटे लैपटॉप, चेक और आवास के पत्र, बच्चों को भी खिलाया खाना

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया. किसी को लैपटॉप दिया तो किसी को चेक और आवास का स्वीकृति पत्र मिला.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 11, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Oct 11, 2026, 05:40 PM IST
बलरामपुर में योगी ने बांटे लैपटॉप, चेक और आवास के पत्र, बच्चों को भी खिलाया खाना

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