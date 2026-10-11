बलरामपुर में योगी ने बांटे लैपटॉप, चेक और आवास के पत्र, बच्चों को भी खिलाया खाना

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया. किसी को लैपटॉप दिया तो किसी को चेक और आवास का स्वीकृति पत्र मिला. मुख्यमंत्री ने कस्टम हायरिंग सेंटर के लाभार्थियों को चाबी भी सौंपी. इस दौरान उन्होंने बलरामपुर की विकास यात्रा पर बनी लघु फिल्म भी देखी.
बच्चों को खिलाया अन्नप्राशन
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छोटे बच्चों का अन्नप्राशन कराया. उन्होंने महिलाओं को फल और दूसरी पौष्टिक चीजों से भरी पोषण पोटली भी दी. इसके बाद सीएम ने कार्यक्रम स्थल पर अलग-अलग विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल देखे. उन्होंने अधिकारियों से जिले में चल रहे विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी भी ली.
दो लाभार्थियों को मिले लैपटॉप
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत विकास यादव और मोहम्मद शादाब को लैपटॉप दिए गए. वहीं कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के तहत किरन वर्मा और हिमांशु यादव को चाबी सौंपी गई. इन योजनाओं के लाभार्थियों को मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान मिला.
तीन युवाओं को पांच-पांच लाख के चेक
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अजय कुमार पाल, हसन रजा और गुफरान अंसारी को पांच-पांच लाख रुपये के चेक दिए गए. इस सहायता का मकसद युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने या आगे बढ़ाने में मदद देना है.
चार महिलाओं को आवास के स्वीकृति पत्र
मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत किशना देवी, उर्मिला देवी, संगीता और ननका देवी को आवास के स्वीकृति पत्र दिए गए. इससे इन लाभार्थियों को घर बनाने के लिए योजना का लाभ मिलने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी.
एनआरएलएम के तहत 45 लाख रुपये का चेक
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तहत गुड़िया वर्मा और पिंकी को 45 लाख रुपये का चेक दिया गया. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से जुड़ी गतिविधियों के साथ विभागीय स्टॉल का भी जायजा लिया.