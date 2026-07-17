'बम-बम' से किसे थी परेशानी? गाजियाबाद में सीएम योगी का सपा-कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला

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गाजियाबादः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गाजियाबाद दौरे के दौरान जिले को 868 करोड़ रुपये से ज्यादा की 90 विकास परियोजनाओं की सौगात दी. इनमें कई योजनाओं का लोकार्पण किया गया तो कई नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों की समीक्षा की, प्रदर्शनी का अवलोकन किया, बच्चों के बनाए मॉडल देखे, कई बच्चों का अन्नप्राशन कराया और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय राजपाल त्यागी की प्रतिमा का भी अनावरण किया. हालांकि इस कार्यक्रम में विकास के साथ-साथ राजनीति भी चर्चा का बड़ा विषय रही. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और आस्था, कांवड़ यात्रा, भगवा रंग और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों पर विपक्ष की पुरानी सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाए.
'बम बनाने वालों पर नहीं, बम-बम बोलने वालों पर थी आपत्ति'
सीएम योगी ने अपने भाषण में कहा कि कुछ राजनीतिक दलों को कभी भी धार्मिक आस्था का सम्मान करना नहीं आया. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले की सरकारों को व्यापारी पर बम फेंकने वालों या अवैध हथियार और बम बनाने वालों से परेशानी नहीं होती थी, लेकिन भगवान शिव के भक्त जब "हर-हर महादेव" और "बम-बम भोले" का जयघोष करते हुए कांवड़ यात्रा निकालते थे, तब उन्हें आपत्ति होने लगती थी. उन्होंने कहा कि आज वही लोग आस्था की बात करते हैं जबकि उनके शासनकाल में कांवड़ यात्रा, रामनवमी की शोभायात्रा, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और दुर्गा पूजा जैसे धार्मिक आयोजनों पर तरह-तरह की पाबंदियां लगाई जाती थीं.
भगवा रंग का जिक्र करते हुए विपक्ष पर साधा निशाना
उन्होंने मंच से अपना भगवा कुर्ता दिखाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को इस रंग से ही परेशानी होती थी. उनके मुताबिक यह सिर्फ एक रंग नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, सनातन परंपरा और त्याग का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों तक धार्मिक आयोजनों पर रोक लगाने की कोशिश की.. वही आज धार्मिक आस्था की बातें कर रहे हैं, जो जनता को स्वीकार नहीं है.
2017 से पहले कांवड़ यात्रा रोकने की तैयारी होती थी
सीएम योगी ने वर्ष 2017 का एक अनुभव साझा करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद जब उन्होंने पहली बार कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की तब अधिकारियों ने पुराने शासनादेश का हवाला दिया. उस आदेश में यह आशंका जताई गई थी कि कांवड़ यात्रा से दंगे हो सकते हैं. इसलिए यात्रा को सीमित किया जाए और शंख, घंटा-घड़ियाल जैसे धार्मिक वाद्ययंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाने की बात कही गई थी. उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा था कि कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों की आस्था से जुड़ा आयोजन है. इसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं और सरकार उनकी सुरक्षा तथा सुविधाओं की पूरी जिम्मेदारी उठाएगी. उन्होंने दावा किया कि सही व्यवस्था और बेहतर समन्वय के कारण यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई.
शिवभक्तों से अनुशासन बनाए रखने की अपील
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब हरिद्वार से गाजियाबाद तक निकलने वाली कांवड़ यात्रा देश की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में शामिल हो चुकी है. इसे देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं. उन्होंने सभी कांवड़ संघों और शिवभक्तों से अपील की कि यात्रा की मर्यादा और अनुशासन हर हाल में बनाए रखें. उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को मौका नहीं मिलना चाहिए जो इस आयोजन की छवि खराब करना चाहता हो. उन्होंने प्रशासन और कांवड़ समितियों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया.
राम मंदिर से लेकर काशी कॉरिडोर तक विकास कार्यों का किया जिक्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों के विकास को नई गति मिली है. उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, मां विंध्यवासिनी धाम, दुग्धेश्वरनाथ मंदिर कॉरिडोर और पुरा महादेव में बन रहे आदियोगी कॉरिडोर का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने का काम कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष धार्मिक आस्था को केवल वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करता रहा, जबकि वर्तमान सरकार धार्मिक स्थलों के संरक्षण और विकास पर काम कर रही है.
पहले गैंगवार के लिए बदनाम था गाजियाबाद..
सीएम योगी ने कहा कि करीब एक दशक पहले गाजियाबाद की पहचान अपराध, गैंगवार और गुंडागर्दी से होती थी. लोग यहां आने से डरते थे और शहर की नकारात्मक छवि पूरे देश में चर्चा का विषय रहती थी. उन्होंने दावा किया कि अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है. बेहतर कानून-व्यवस्था, स्वच्छता अभियान और विकास कार्यों के कारण गाजियाबाद आज सुशासन का मॉडल बन रहा है. उन्होंने कहा कि शहर अब बेहतर सड़कों, साफ-सफाई और आधुनिक सुविधाओं के लिए जाना जा रहा है.
रैपिड रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का किया जिक्र
सीएम योगी ने दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल परियोजना का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि पहले इस परियोजना को मंजूरी देने में अनिच्छा दिखाई गई थी, लेकिन वर्ष 2017 के बाद सरकार ने इसे प्राथमिकता दी. उन्होंने कहा कि आज मेरठ से दिल्ली का सफर काफी कम समय में पूरा हो रहा है और इसका सबसे ज्यादा लाभ गाजियाबाद, मुरादनगर और मोदीनगर के लोगों को मिल रहा है. इसके अलावा दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, हिंडन एयरपोर्ट, गंगा एक्सप्रेसवे और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैसी परियोजनाओं का भी उन्होंने उल्लेख किया.
'सुशासन से आता है निवेश और रोजगार'
मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कानून का राज होता है, वहीं निवेश आता है और उद्योग लगते हैं. उन्होंने कहा कि सुरक्षा, सुशासन और विकास एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. अगर अपराध पर सख्ती होगी तो निवेश बढ़ेगा, उद्योग आएंगे और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. उन्होंने कहा कि गाजियाबाद आज एनसीआर और दिल्ली क्षेत्र के ग्रोथ इंजन के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी, अपैरल पार्क और टॉय पार्क जैसी परियोजनाएं हजारों युवाओं को रोजगार देंगी.
पुरानी सरकारों की कार्यशैली पर भी साधा निशाना
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग थी. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सरकारों का पूरा ध्यान विकास की बजाय दूसरी गतिविधियों में लगा रहता था. उनके मुताबिक कानून-व्यवस्था कमजोर होने के कारण दंगे, कर्फ्यू और अपराध आम बात बन गए थे, जिसका सीधा असर निवेश और रोजगार पर पड़ा. उन्होंने यह भी कहा कि जब सरकार की नीयत साफ हो और योजनाओं का पैसा सीधे जनता तक पहुंचे, तभी विकास दिखाई देता है. उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि सरकारी योजनाओं का पूरा पैसा लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता था. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब वही धन सीधे विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है.
स्व. राजपाल त्यागी को दी श्रद्धांजलि
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय राजपाल त्यागी को याद करते हुए कहा कि वे जनसेवा को राजनीति का सबसे बड़ा माध्यम मानते थे. उन्होंने कहा कि छह बार विधायक और कई बार मंत्री रहने के बावजूद उन्होंने हमेशा जनता से सीधा जुड़ाव बनाए रखा. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उनके पुत्र विधायक अजीत पाल त्यागी भी उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और जनता का विश्वास लगातार उनके साथ बना हुआ है.