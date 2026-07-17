'बम-बम' से किसे थी परेशानी? गाजियाबाद में सीएम योगी का सपा-कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की स्थिति बिल्कुल अलग थी. उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सरकारों का पूरा ध्यान विकास की बजाय दूसरी गतिविधियों में लगा रहता था. उनके मुताबिक कानून-व्यवस्था कमजोर होने के कारण दंगे, कर्फ्यू और अपराध आम बात बन गए थे, जिसका सीधा असर निवेश और रोजगार पर पड़ा. उन्होंने यह भी कहा कि जब सरकार की नीयत साफ हो और योजनाओं का पैसा सीधे जनता तक पहुंचे, तभी विकास दिखाई देता है. उन्होंने कांग्रेस सरकार के समय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के उस बयान का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि सरकारी योजनाओं का पूरा पैसा लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता था. मुख्यमंत्री ने दावा किया कि अब वही धन सीधे विकास कार्यों और जनकल्याण योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है.