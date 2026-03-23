आप देश संभालिए, आपका परिवार हम संभालेंगे.. सैनिकों को सीएम योगी का भरोसा

CM Yogi Janata Darshan: ‘आप बेफिक्र होकर देशसेवा कीजिए. आपके परिवार समेत प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा, सहूलियत, सुरक्षा और सम्मान सरकार के जिम्मे है. सरकार इसे लेकर पहले दिन से गंभीर है.’ ये बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को ‘जनता दर्शन’ में आए सैनिकों से कहीं. मुख्यमंत्री ने सैनिकों की समस्याएं सुनीं और उन्हें आश्वस्त किया कि निश्चिंत होकर घर जाइए. सरकार हर समस्या का उचित निराकरण कराएगी.

सीएम ने एक-एक कर सबकी समस्याओं को सुना

‘जनता दर्शन’ में विभिन्न जनपदों से पुलिस, जमीनी विवाद, आर्थिक सहायता व स्थानांतरण आदि से जुड़े मामले भी आए. सीएम ने एक-एक कर सबकी समस्याओं को सुना, प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को समय सीमा के अंदर उनके उचित निस्तारण का निर्देश दिया.

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‘जनता दर्शन’ में कई जनपदों से सैनिक आए

‘जनता दर्शन’ में कई जनपदों से सैनिक भी आए. इनमें से कुछ मामले जमीनी विवादों के भी थे. सीएम योगी ने इनके प्रार्थना पत्र लिए और स्थानीय जिला-प्रशासन व पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि देश की सीमा व आंतरिक सुरक्षा में तैनात जवानों से संपर्क करें. उनकी समस्याओं का हर हाल में समयसीमा के अंदर उचित निराकरण कराएं और पीड़ित परिवार को संतुष्ट करें.

सीएम योगी ने दिलाया भरोसा

‘जनता दर्शन’ में पुलिस, जमीनी विवाद, आर्थिक सहायता और स्थानांतरण से जुड़े मामले भी आए. सीएम योगी ने पीड़ितों के प्रार्थना पत्र लेते हुए कहा कि जमीनी विवाद में सभी पक्षों को सुनकर नियमानुसार कार्रवाई की जाए. इलाज के लिए आर्थिक सहायता के मामले पर सीएम ने मरीज के परिजनों से कहा कि आर्थिक सहायता के लिए आवेदन करते हुए अस्पताल से एस्टिमेट बनवा लीजिए.

सरकार हर तबके की मदद के लिए तत्पर

सरकार हर तबके की मदद के लिए तत्पर है. आप मरीज की देखभाल कीजिए, इलाज की चिंता सरकार पर छोड़ दीजिए, सरकार पूरी मदद करेगी. धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा.