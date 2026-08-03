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जनता दर्शन में सख्त दिखे सीएम योगी, अपराधियों पर कार्रवाई में ढिलाई पर दी चेतावनी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सावन के पहले सोमवार को जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं. उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों के समयबद्ध और संतुष्टिपरक निस्तारण के निर्देश दिए.

Published: Aug 03, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:25 PM IST
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