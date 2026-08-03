जनता दर्शन में सख्त दिखे सीएम योगी, अपराधियों पर कार्रवाई में ढिलाई पर दी चेतावनी

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लखनऊः सावन के पहले सोमवार को धार्मिक अनुष्ठानों और विधानसभा के मानसून सत्र की व्यस्तताओं के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसेवा को प्राथमिकता दी. उन्होंने सुबह मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. मुख्यमंत्री ने प्रत्येक फरियादी का प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. पुलिस से जुड़ी शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए सीएम ने कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिन जिलों से पुलिस संबंधी शिकायतें अधिक मिल रही हैं, वहां के पुलिस कप्तानों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए गए.
पुलिस शिकायतों पर सख्त संदेश
जनता दर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस से जुड़ी शिकायतें सामने आने पर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, आरोपियों की गिरफ्तारी और पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी. जिन मामलों में गिरफ्तारी में देरी या मुकदमों में दबाव डालने जैसी शिकायतें मिली हैं, उनकी गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने शासन स्तर के अधिकारियों से कहा कि जिन जिलों से ऐसी शिकायतें लगातार आ रही हैं, वहां संबंधित पुलिस कप्तानों की जवाबदेही तय की जाए.
राजस्व मामलों पर भी फोकस
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुलिस के साथ-साथ राजस्व से जुड़े मामलों का भी प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार किया जाए. पारिवारिक विवादों के मामलों में पहले आपसी संवाद और समझौते की कोशिश की जाए, उसके बाद आवश्यक होने पर विधिक कार्रवाई की जाए. उनका कहना था कि प्रशासन का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि विवादों का स्थायी समाधान सुनिश्चित करना भी होना चाहिए.
समयबद्ध समाधान पर जोर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि जनता की शिकायतों का निस्तारण पारदर्शिता, संवेदनशीलता और गुणवत्ता के साथ किया जाए. उन्होंने निर्देश दिया कि हर शिकायत का समाधान ऐसा हो जिससे शिकायतकर्ता पूरी तरह संतुष्ट हो सके. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता लोगों को त्वरित न्याय और प्रभावी प्रशासन उपलब्ध कराना है, इसलिए सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ कार्य करें.
जनसेवा सर्वोच्च प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का तेजी से समाधान कर उन्हें राहत देना है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता दर्शन में प्राप्त हर शिकायत पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो. उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने, पीड़ितों को न्याय दिलाने और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए सरकार लगातार सख्त निगरानी कर रही है.