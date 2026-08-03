जनता दर्शन में सख्त दिखे सीएम योगी, अपराधियों पर कार्रवाई में ढिलाई पर दी चेतावनी

लखनऊः सावन के पहले सोमवार को धार्मिक अनुष्ठानों और विधानसभा के मानसून सत्र की व्यस्तताओं के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसेवा को प्राथमिकता दी. उन्होंने सुबह मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं. मुख्यमंत्री ने प्रत्येक फरियादी का प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. पुलिस से जुड़ी शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए सीएम ने कहा कि अपराधियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को न्याय दिलाने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. जिन जिलों से पुलिस संबंधी शिकायतें अधिक मिल रही हैं, वहां के पुलिस कप्तानों की जवाबदेही तय करने के निर्देश भी दिए गए.