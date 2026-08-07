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राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर CM योगी का बड़ा ऐलान, यूपी के 30 लाख लोगों की आजीविका से जुड़ा हथकरघा उद्योग

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर CM योगी ने यूपी के बुनकरों और कारीगरों के लिए सरकार की योजनाएं गिनाईं. 40 हजार से अधिक हस्तशिल्पियों को 109 करोड़ की बिजली सुविधा मिली.

Written ByShailesh Yadav
Published: Aug 07, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 05:50 PM IST
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर CM योगी का बड़ा ऐलान, यूपी के 30 लाख लोगों की आजीविका से जुड़ा हथकरघा उद्योग

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Shailesh Yadav

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शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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