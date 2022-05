योगी सरकार का बड़ा आदेश, सरकारी और प्राइवेट संस्थाएं शाम 7 से सुबह 6 बजे तक नहीं करा सकते महिलाओं से ड्यूटी

Yogi Govt Order For Female Workers of UP: उत्तर प्रदेश में अब महिलाओं से शाम 7:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के दौरान कंपनियों और दफ्तरों में काम नहीं कराया जा सकेगा.