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बेमौसम बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर, तो संबल बने CM योगी; जानिए राहत का पूरा प्लान

UP Farmers Compensation: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कुदरत का मिजाज बदला-बदला सा है. चिलचिलाती धूप की जगह अचानक काले बादलों ने डेरा डाल लिया. देखते ही देखते बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.

Written By  Gunateet Ojha|Last Updated: Apr 08, 2026, 04:07 PM IST
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बेमौसम बारिश ने तोड़ी किसानों की कमर, तो संबल बने CM योगी; जानिए राहत का पूरा प्लान

UP Farmers Compensation: उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कुदरत का मिजाज बदला-बदला सा है. चिलचिलाती धूप की जगह अचानक काले बादलों ने डेरा डाल लिया. देखते ही देखते बेमौसम बारिश ने किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. पकी-पकाई फसलों को भीगते देख किसान परेशान हैं. लगभग हर किसानों के लिए बेमौसम बारिश आफत बनकर आई है. इस संकट की घड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल ली है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भले ही मौसम विपरीत हो, लेकिन सरकार किसानों के साथ हर तरह से खड़ी है.

अधिकारियों को कड़ा आदेश: दफ्तर छोड़ें, खेत में उतरें

सीएम योगी ने जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे केवल दफ्तरों में बैठकर फाइलों का इंतजार न करें. उन्होंने कहा है कि जिलाधिकारी खुद खेतों तक जाएं और अपने मातहतों को भी फील्ड में सक्रिय रखें. सीएम का मानना है कि जब तक बड़ा अधिकारी खुद जमीन पर नहीं उतरेगा, तब तक किसान की असली पीड़ा समझ नहीं आएगी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे सीधे किसानों के संपर्क में रहें और उन्हें यह अहसास कराएं कि शासन उनके दुख में साझीदार है.

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मुआवजे में न हो 'देरी का खेल'

अक्सर देखा जाता है कि सर्वे और कागजी कार्रवाई में महीनों निकल जाते हैं. लेकिन योगी सरकार ने इस बार 'डेडलाइन' तय कर दी है. सीएम ने निर्देश दिया है कि फसलों के नुकसान का आकलन पूरी पारदर्शिता के साथ कराया जाए. राजस्व विभाग, कृषि विभाग और बीमा कंपनियां मिलकर तत्काल संयुक्त सर्वे करें. इसमें किसी भी तरह की हीलाहवाली या लापरवाही को मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर 'बर्दाश्त न करने' की बात कही है. लक्ष्य साफ है कि नुकसान का आकलन हो और तय समय के भीतर मुआवजा किसान के खाते में पहुंचे.

इंसान हो या बेजुबान, हर नुकसान की होगी भरपाई

बारिश और आपदा सिर्फ फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाती.. कई बार यह जनहानि और पशुहानि का कारण भी बनती है. सीएम योगी ने इस पहलू पर विशेष संवेदनशीलता दिखाई है. उन्होंने आदेश दिया है कि केवल फसल ही नहीं, बल्कि अगर किसी की जान गई है, कोई घायल हुआ है या किसी का पशु इस आपदा की भेंट चढ़ा है, तो उसे भी तुरंत राहत राशि प्रदान की जाए. आपदा का असर न्यूनतम हो. इसके लिए उन्होंने पूरे प्रशासन को 'अलर्ट मोड' पर रहने को कहा है.

राजधानी से जिलों तक पल-पल की निगरानी

राहत कार्यों में कोई कमी न आए इसके लिए सीएम योगी ने प्रमुख सचिव (कृषि) और राहत आयुक्त को सीधे फील्ड अधिकारियों से जुड़ने का निर्देश दिया है. लखनऊ से लेकर गांव की चौपाल तक समन्वय की एक ऐसी कड़ी तैयार की गई है, जिससे सूचनाओं का आदान-प्रदान तुरंत हो सके. मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि हर सूचना समय पर एकत्र कर शासन को दी जाए, ताकि राहत कार्यों में एक मिनट की भी देरी न हो.

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