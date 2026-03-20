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यूपी में 43 PPS अफसर बने ASP, योगी सरकार ने दिया प्रमोशन का तोहफा

Lucknow News: यूपी की योगी सरकार ने 43 पीपीएस अफसरों का प्रमोशन कर दिया है. इन अफसरों को तत्काल कार्यभार ग्रहण करने के भी निर्देश​ दिए गए हैं. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Mar 20, 2026, 05:55 PM IST
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CM Yogi Adityanath
CM Yogi Adityanath

Lucknow News: यूपी की योगी सरकार ने 43 पीपीएस अफसरों को पदोन्नति का तोहफा दिया है. इन 43 पीपीएस अफसरों को डीसीपी से एएसपी बनाए गए हैं. अवनीश्वर चंद्र श्रीवास्तव को डीसीपी से एएसपी बनाया गया है. राजेश तिवारी को भी ASP पद पर प्रमोट किया गया है. हीतेंद्र कृष्ण को भी ASP बनाया गया है. इसके अलावा धर्मेंद्र कुमार यादव को ASP पद पर प्रमोशन मिला है. पीपीएस अफसर अमित कुमार श्रीवास्तव को भी एएसपी बनाया गया है. दीपक कुमार सिंह भी ASP बनाए गए हैं. पीपीएस अफसर एसएन वैभव पांडेय और स्वतंत्र कुमार सिंह भी एएसपी बनाए गए हैं. स्नेहा तिवारी, हरिराम यादव, पंकज श्रीवास्तव, प्रेम प्रकाश यादव भी ASP बनाए गए हैं. 

इनको भी मिला प्रमोशन 
पीपीएस अफसर वरुण कुमार सिंह, देवेंद्र सिंह भी ASP बनाए गए हैं. निष्ठा उपाध्याय, उदय प्रताप सिंह, अजीत कुमार रजक, गिरीश कुमार सिंह, आलोक प्रसाद, चंद्रकेश सिंह, अभिषेक तिवारी, पीयूष कांत राय भी ASP बनाए गए हैं. आलोक सिंह, सतीष चंद्र शुक्ल, बृजनारायण सिंह, ज्ञान प्रकाश राय, अभिनव यादव, अरविंद कुमार वर्मा को प्रमोट किया गया है. श्वेता कुमारी यादव, मोनिका यादव, राम आशीष यादव, समीक्षा यादव, इरफाना नासिर खान, संतोष कुमार सिंह, अशोक कुमार वर्मा, अभिषेक प्रताप सिंह को एएसपी पद पर योगी सरकार ने प्रमोट किया है. 

तत्काल कार्यभार ग्रहण करने निर्देश  
योगी सरकार की ओर से कहा गया है कि जिन पीपीएस अफसरों को प्रमोशन मिला है, वह तत्काल नए पद का कार्यभार ग्रहण करें. कार्यभार ग्रहण करने के बाद इसकी सूचना पुलिस महानिदेशक (DGP) कार्यालय और शासन को देनी होगी. बता दें कि पिछले दिनों ही योगी सरकार ने तीन आईएएस अफसरों का भी तबादला कर दिया था. 

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तीन आईएएस अफसरों का भी हुआ था तबादला
इसमें मथुरा-वृंदावन विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष लक्ष्मी एन. को अब उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था. वहीं, परिषद में अब तक सीईओ रहे सूरज पटेल को सहारनपुर विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था. संतोष कुमार को सहारनपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद से हटाकर उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम में कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है. 

देखें प्रमोशन लिस्ट

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