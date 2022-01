UP Vaccination Record: 25 करोड़ से ज्यादा लगे टीके, 66% से अधिक लोग पूरी तरह वैक्सीनेटेड

लखनऊ: कोरोना वायरस (Coronavirus) एक बार फिर से देश में अपने पैर पसार रहा है. भारत के साथ-साथ उत्तर प्रदेश (UP Corona Case) में भी कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave in UP) ने दस्तक दे दी है. हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने इस महामारी के खिलाफ मिशन वैक्सीन की जबरदस्त शुरुआत करके यूपी को एक अलग पहचान दी है. महामारी के खिलाफ इस मिशन में प्रदेश ने अब तक 25 करोड़ से अधिक वैक्सीन (UP Vaccination) की संख्या को पार कर लिया है.

सीएम ने किया ट्वीट

यूपी के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात की जानकारी खुद ट्वीट कर दी. उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 25 करोड़ से अधिक कोविड टीके का सुरक्षा कवच नागरिकों को प्रदान​ किया जा चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश शत-प्रतिशत टीकाकरण ​की दिशा में सतत अग्रसर है. अपनी बारी आने पर अवश्य लगवाएं 'टीका जीत का' कोरोना हारेगा!

तेजी से लगाई जा रही वैक्सीन

बता दें, राज्य में करीब 66% से अधिक वयस्क आबादी को कोरोना वायरस की दोनों डोज मिल चुकी है. लगभग 98 % लोगों ने वैक्सीन की पहली डोस ले ली है. वहीं 57% से ज्यादा किशोर टीकाकरण से सुरक्षित हो चुके है. प्रदेश में अगले महीने से विधानसभा चुनाव होने हैं. चुनाव को देखते हुए मतदान से पहले 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है. यूपी में बीते 15 दिनों से वैक्सीन का काम पहले के मुताबिक काफी तेज हुआ है.

सबसे अधिक टीकाकरण वाले प्रदेश

उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य है, जहां सबसे अधिक टीकाकरण लगाया गया है. यूपी के बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, जहां अब तक 14 करोड़ 64 लाख वैक्सीन की डोस दी जा चुकी है, वहीं पश्चिम बंगाल में 11 करोड़ 86 लाख, बिहार में करीब 11 करोड़ और मध्य प्रदेश में लगभग 10 करोड़ टीके का टीके का सुरक्षा कवच मिला है.

सीएम ने की बैठक

सोमवार को सीएम ने टीम-9 के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की. उन्होंने प्रदेश में टीकाकरण के काम को और तेज करने के निर्देश दिए हैं. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, अमित मोहन प्रसाद ने सीएम को बताया कि 15 से 17 आयु के उम्र में यूपी की कुल आबादी 1 करोड़ 40 लाख है, जिसमें से अब तक 81 लाख से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है.

ऐसे बना यूपी में रिकॉर्ड

1. 25 सितंबर 2021: 10 करोड़ वैक्सीन

2. 29 अक्टूबर 2021: 13 करोड़ वैक्सीन

3. 22 नवंबर 2021: 15 करोड़ वैक्सीन

4. 30 दिसंबर 2021: 20 करोड़ वैक्सीन

5. 24 जनवरी 2022: 25 करोड़ वैक्सीन

