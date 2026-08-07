सीएम योगी ने उत्कृष्ट बुनकरों को किया सम्मानित, 1-1 लाख रुपये का पुरस्कार; बाजार विस्तार के लिए 5 MoU

व्यापार और बाजार विस्तार के लिए 5 महत्वपूर्ण समझौते

उत्तर प्रदेश के हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से पांच प्रमुख संस्थाओं के साथ एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए

निदेशालय एवं HEPC: उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय तथा हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (HEPC), चेन्नई के बीच समझौता

टाटा ग्रुप: दमेरा टाटा ग्रुप (बैंगलोर) के साथ साझेदारी

लॉजिस्टिक्स नेटवर्क: कार्गो डीटीडीसी (DTDC) के साथ एमओयू

फैशन एवं निर्यात प्रोत्साहन: इंटरनेशनल फैशन बिजनेस एक्सचेंज काउंसिल (मुंबई) के साथ समझौता

स्थानीय व्यापार प्रोत्साहन: कानपुर के उद्यमी प्रतीक कुमार के साथ एमओयू