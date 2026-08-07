सीएम योगी ने उत्कृष्ट बुनकरों को किया सम्मानित, 1-1 लाख रुपये का पुरस्कार; बाजार विस्तार के लिए 5 MoU

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CM Yogi Handloom Award: राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित ‘संत कबीर राज्यस्तरीय हथकरघा पुरस्कार वितरण कार्यक्रम’ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के उत्कृष्ट बुनकरों एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया. इस दौरान पारंपरिक कला को प्रोत्साहन देने के लिए बुनकरों को पुरस्कार राशि के चेक, प्रशस्ति पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान की गईं. साथ ही हथकरघा उत्पादों की व्यापक ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स और निर्यात को मजबूती देने के लिए प्रमुख क्रेताओं व औद्योगिक घरानों के साथ समझौता ज्ञापनों (MoU) का आदान-प्रदान भी किया गया.
राज्यस्तरीय पुरस्कार से सम्मानित उत्कृष्ट बुनकर
समारोह के दौरान विभिन्न श्रेणियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बुनकरों को 1-1 लाख रुपये की पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया:
साड़ी, ब्राकेड एवं ड्रेस मेटेरियल श्रेणी: जमालुद्दीन (वाराणसी)
सूती दरी, ऊनी दरी, आसनी एवं दरेट श्रेणी: अकील अहमद (सीतापुर)
बेडशीट, बेड कवर एवं होम फर्निशिंग श्रेणी: कफील अहमद (बिजनौर)
स्टोल, अंगवस्त्र एवं अन्य पारंपरिक वस्त्र उत्पाद श्रेणी: प्यारेलाल (वाराणसी)
विकास योजनाओं के लाभार्थियों को वित्तीय प्रोत्साहन
प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत हथकरघा एवं पावरलूम क्षेत्र से जुड़े बुनकरों को वित्तीय सहायता के चेक सौंपे गए.
झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना
सुरेंद्र कुमार (मऊ) – ₹93,000
सोनी (इटावा) – ₹93,000
मीरा बाई (झांसी) – ₹93,000
मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावरलूम उद्योग विकास योजना
गुलाम वारिस (मुरादाबाद) – ₹78,000
मो. साजिद अंसारी (बरेली) – ₹93,000
जय किशन राजपूत (मेरठ) – ₹93,000
व्यापार और बाजार विस्तार के लिए 5 महत्वपूर्ण समझौते
उत्तर प्रदेश के हथकरघा उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के उद्देश्य से पांच प्रमुख संस्थाओं के साथ एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए
निदेशालय एवं HEPC: उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय तथा हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (HEPC), चेन्नई के बीच समझौता
टाटा ग्रुप: दमेरा टाटा ग्रुप (बैंगलोर) के साथ साझेदारी
लॉजिस्टिक्स नेटवर्क: कार्गो डीटीडीसी (DTDC) के साथ एमओयू
फैशन एवं निर्यात प्रोत्साहन: इंटरनेशनल फैशन बिजनेस एक्सचेंज काउंसिल (मुंबई) के साथ समझौता
स्थानीय व्यापार प्रोत्साहन: कानपुर के उद्यमी प्रतीक कुमार के साथ एमओयू
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