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सीएम योगी ने उत्कृष्ट बुनकरों को किया सम्मानित, 1-1 लाख रुपये का पुरस्कार; बाजार विस्तार के लिए 5 MoU

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर लखनऊ में आयोजित संत कबीर राज्यस्तरीय हथकरघा पुरस्कार समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्कृष्ट बुनकरों को सम्मानित किया. विभिन्न श्रेणियों में प्रथम स्थान पाने वाले बुनकरों को 1-1 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी दी गई. इसके अलावा हथकरघा एवं पावरलूम क्षेत्र की योजनाओं के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के चेक भी वितरित किए गए.

Written ByShailesh Yadav
Published: Aug 07, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 06:37 PM IST
सीएम योगी ने उत्कृष्ट बुनकरों को किया सम्मानित, 1-1 लाख रुपये का पुरस्कार; बाजार विस्तार के लिए 5 MoU

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Shailesh Yadav

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शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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