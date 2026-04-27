सोनार बांग्ला से 'कंगाल' बंगाल तक.. CM योगी ने खोल दी TMC के 15 सालों की फाइल

West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल के हुगली में मौसम के पारे के साथ सियासत का भी पारा चढ़ा हुआ है. धानेखाली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीएमसी पर जमकर बरसे.
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West Bengal Elections 2026: पश्चिम बंगाल के हुगली में मौसम के पारे के साथ सियासत का भी पारा चढ़ा हुआ है. धानेखाली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टीएमसी पर जमकर बरसे. सीएम योगी ने माइक थामते ही ममता बनर्जी की सरकार पर शब्दों के ऐसे बाण छोड़े कि वहां मौजूद भीड़ 'जय श्रीराम' के नारों से गूंज उठी. सीएम योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बंगाल की फिजा अब बदलने वाली है.
15 साल का हिसाब और 'कंगाल' बंगाल का दर्द
सीएम योगी ने बंगाल की ऐतिहासिक विरासत को याद किया. उन्होंने कहा कि जिस बंगाल ने कभी देश को कला, साहित्य और बड़े-बड़े उद्योग दिए थे. उसे पिछले 15 सालों में टीएमसी ने 'कंगाल' कर दिया है. उन्होंने कहा कि कभी बंगाल भारत की अर्थव्यवस्था का इंजन हुआ करता था. लेकिन पहले कांग्रेस, फिर वामपंथियों और अब ममता दीदी के राज ने इसे बदहाली के मोड़ पर खड़ा कर दिया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आज बंगाल की पहचान विकास से नहीं.. सियासी हिंसा और भ्रष्टाचार से होने लगी है.
"जय श्रीराम" और ममता दीदी की नाराजगी
सीएम योगी ने सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में "जय श्रीराम" और "हर-हर महादेव" बोलना जैसे कोई गुनाह हो गया है. उन्होंने कहा कि जब जनता भगवान राम का नाम लेती है तो ममता दीदी नाराज हो जाती हैं. उन्हें डर लगने लगता है कि उनकी सत्ता की कुर्सी हिल रही है. सीएम योगी ने हुंकार भरते हुए कहा कि जिस धरती पर चैतन्य महाप्रभु ने हरि-कीर्तन किया और स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को 'गर्व से कहो हम हिंदू हैं' का मंत्र दिया.. वहां सनातन परंपरा पर पाबंदी लगाना टीएमसी के पतन की शुरुआत है.
डेमोग्राफी बदलने की साजिश और 'लैंड जिहाद' का मुद्दा
सीएम योगी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल की डेमोग्राफी (जनसांख्यिकी) को एक सोची-समझी साजिश के तहत बदला जा रहा है. उन्होंने कहा कि यहां लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसी घटनाएं सरेआम हो रही हैं लेकिन सरकार मौन है. उन्होंने तुष्टिकरण की राजनीति पर हमला करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा और मूर्ति विसर्जन पर तो पाबंदियां लगाई जाती हैं. लेकिन सड़कों पर नमाज और इफ्तार की दावतें शान से होती हैं. हिंदुओं के त्योहार आते ही दंगे शुरू हो जाते हैं. आखिर कब तक बंगाल की जनता यह अन्याय सहेगी?
यूपी का 'बुलडोजर मॉडल' और माफियाओं को चेतावनी
सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए बंगाल के लोगों को भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी के हालात भी बंगाल जैसे ही थे. गुंडागर्दी और माफियाओं का राज था. लेकिन आज वहां कर्फ्यू नहीं बल्कि कांवड़ यात्रा निकलती है. अगर कोई माफिया किसी गरीब या व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करता है तो बुलडोजर उसकी हड्डी-पसली एक कर देता है. उन्होंने साफ कहा कि यूपी में आज गोमाता सुरक्षित हैं और बेटियां बेखौफ हैं. यही मॉडल बंगाल में भी लाने की जरूरत है.
4 मई के बाद 'पंक्चर' बनाएंगे टीएमसी के गुंडे!
भाषण के सबसे रोचक हिस्से में योगी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को कड़ी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि चुनाव के नतीजों के बाद बंगाल की तस्वीर बदल जाएगी. सीएम योगी ने कहा कि 4 मई को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो ये टीएमसी के गुंडे जो आज सीना तानकर घूम रहे हैं.. कहीं न कहीं सड़क किनारे बैठकर साइकिल का पंक्चर बनाते हुए नजर आएंगे. उन्होंने कहा कि भाजपा की 'डबल इंजन' सरकार का मतलब है- रोजगार की गारंटी, सुरक्षा की गारंटी और भव्य कॉरिडोर की गारंटी.
अब डरने का नहीं, जवाब देने का समय है
सीएम योगी ने अंत में जनता से अपील की कि वे अब डरे नहीं. उन्होंने कहा कि ममता सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसी जनजातीय समाज की बेटी का भी सम्मान नहीं किया. उन्होंने आह्वान किया कि जिन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं का खून बहाया है और व्यापारियों को लूटा है.. उन्हें अब जवाब देने का वक्त आ गया है. एकजुट होकर वोट की चोट से इस कुशासन को उखाड़ फेंकिए और फिर से 'आमार सोनार बांग्ला' बनाइए."