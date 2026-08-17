युवाओं के लिए योगी की माफियाओं को खुली चुनौती, बोले- भविष्य से खिलवाड़ किया तो खैर नहीं

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UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइजमनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह में युवाओं और खेल संस्कृति को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि शिक्षा, खेल, ड्रग या किसी भी क्षेत्र में माफिया प्रवृत्ति बढ़ती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान युवा पीढ़ी को होता है. उनके मुताबिक युवाओं को इस प्रभाव से बचाने के लिए खेलों से जोड़ना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के जीवन से खिलवाड़ करने वाले माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है और उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं.
खेलों को लेकर सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्षों में प्रदेश में खेलों के लिए एक पूरा इको सिस्टम तैयार करने पर काम हुआ है. खेलो इंडिया, फिट इंडिया, सांसद और विधायक खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा ग्रामीण स्तर की प्रतियोगिताओं से युवाओं को आगे आने के अवसर मिल रहे हैं. उन्होंने बताया कि अब तक 500 से अधिक पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है. मुख्यमंत्री के अनुसार जल्द ही 500 और पदक विजेता खिलाड़ियों को यूपी पुलिस तथा अन्य विभागों में नौकरी देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. ओलंपिक पदक विजेताओं के लिए भी राज्य सरकार की ओर से पुरस्कार राशि निर्धारित है.
युवाओं के लिए नई राह तैयार सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही नई युवा नीति लेकर आएगी, जिसके जरिए युवाओं के लिए कई कार्यक्रम और अवसर आगे बढ़ाए जाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं तक अभ्युदय कोचिंग को कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर पहुंचाने की बात भी उन्होंने कही. इसके अलावा हर जिले में एम्प्लॉयमेंट जोन विकसित करने की योजना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक ही जगह पर युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की सलाह देते हुए ड्रग्स के साथ स्मार्टफोन के अत्यधिक इस्तेमाल को लेकर भी सावधान किया.
गांव गांव तक खेल पहुंचाने पर जोर
सीएम योगी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर गांव में खेल मैदान, ओपन जिम, हर विकासखंड में मिनी स्टेडियम और हर जिले में स्टेडियम उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ना है. उन्होंने निजी खेल अकादमियों और पारंपरिक अखाड़ों को भी सहयोग देने की बात कही. कोच, मैनेजर, मैटिंग और दूसरी जरूरी सुविधाओं के लिए सहायता की व्यवस्था बनाने पर जोर दिया गया. मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के लिए आत्मअनुशासन बेहद जरूरी है. समय पर उठना, सोना, खान-पान का ध्यान रखना और गुरु के प्रति सम्मान खेल जीवन का अहम हिस्सा है.
कुश्ती विजेताओं को सीएम ने नवाजा
नागपंचमी के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार और उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु के फाइनल मुकाबले देखे और विजेताओं का उत्साह बढ़ाया. उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब गौतमबुद्ध नगर के आकाश ने जीता, जिन्हें 1.01 लाख रुपये और गदा प्रदान की गई. उत्तर प्रदेश कुमार का खिताब वाराणसी के सौरभ ने जीता, जबकि वीर अभिमन्यु का खिताब गाजीपुर के सूरज यादव के नाम रहा. तीनों विजेताओं को 1.01 लाख रुपये और गदा दी गई. उपविजेताओं को 51 हजार रुपये तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले पहलवानों को 25-25 हजार रुपये पुरस्कार दिया गया. मुख्यमंत्री ने युवाओं से इन अवसरों का लाभ उठाकर खेल और सकारात्मक गतिविधियों के जरिए अपना भविष्य मजबूत करने की अपील की.