युवाओं के लिए योगी की माफियाओं को खुली चुनौती, बोले- भविष्य से खिलवाड़ किया तो खैर नहीं

कुश्ती विजेताओं को सीएम ने नवाजा

नागपंचमी के अवसर पर आयोजित प्रतियोगिता में मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश केसरी, उत्तर प्रदेश कुमार और उत्तर प्रदेश वीर अभिमन्यु के फाइनल मुकाबले देखे और विजेताओं का उत्साह बढ़ाया. उत्तर प्रदेश केसरी का खिताब गौतमबुद्ध नगर के आकाश ने जीता, जिन्हें 1.01 लाख रुपये और गदा प्रदान की गई. उत्तर प्रदेश कुमार का खिताब वाराणसी के सौरभ ने जीता, जबकि वीर अभिमन्यु का खिताब गाजीपुर के सूरज यादव के नाम रहा. तीनों विजेताओं को 1.01 लाख रुपये और गदा दी गई. उपविजेताओं को 51 हजार रुपये तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले पहलवानों को 25-25 हजार रुपये पुरस्कार दिया गया. मुख्यमंत्री ने युवाओं से इन अवसरों का लाभ उठाकर खेल और सकारात्मक गतिविधियों के जरिए अपना भविष्य मजबूत करने की अपील की.