खुद कांग्रेसियों को नहीं भाई खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की आईएसआईएस से तुलना, ग़ुलाम नबी आजाद ने इसे गलत बताया

लखनऊ: कांग्रेस नेता सलमान ख़ुर्शीद की किताब 'सनराइज़ ओवर अयोध्या' में जिस तरह की बातें लिखी गईं हैं उनसे ये तो तय था कि इनसे विवादों की नई लहर उठना स्वाभाविक है. माना गया था कि हिंदुत्व की तुलना जिहादी गुट ISIS और बोको हरम से करने वाले उनके बयान पर हिंदुवादी धड़े और भाजपा के नेता टूट पड़ेंगे और अब तक होता भी ऐसा ही दिख रहा है. पर सबसे चौंकाने वाली प्रतिक्रियाएं तो उनकी ही पार्टी कांग्रेस की ओर से आती दिख रही हैं.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद ने सलमान खुर्शीद की किताब के इस हिस्से पर स्पष्ट तौर पर असहमति जताई है और कहा है कि हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस या जिहादी इस्लाम से करना अतिश्योक्ति भरी बात है. आज़ाद ने अपनी बात एक ट्वीट के जरिए रखी. इसमें उन्होंने लिखा- " यह ठीक है कि हम हिंदुत्व को हिंदू धर्म की मिलीजुली संस्कृति से अलग मानकर एक राजनीतिक विचारधारा को तौर पर ही देखते हैं, और इससे असहमत भी रहते हैं. पर हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और जिहादी इस्लाम से करना तथ्याें की दृृष्टि से ग़लत और अतिशयोक्ति पूर्ण बात है."

In Mr. Salman Khursheed’s new book, we may not agree with Hindutva as a political ideology distinct from composite culture of Hinduism, but comparing Hindutva with ISIS and Jihadist Islam is factually wrong and an exaggeration.

बीजेपी वाले इसे बता रहे सलमान की बचकानी बातें

उधर बीजेपी से भी इस पर टिप्पणियां चली आ रही हैं. खुद पार्टी के ट्वि्टर हैंडल पर लिखा गया कि सलमान खुर्शीद की पुस्तक के विमोचन के दौरान जो बातें कही गईं, वो केवल हिंदुओ की भावनाओं को नहीं बल्कि भारत की आत्मा को भी गहरी ठेस पहुंचाती हैं. केंद्रीय मंत्री मुख़्तार अब्बास नक़वी ने कहा है कि ये सब तो कांग्रेसियों की कम समझ का प्रदर्शन है. उन्हें हिंदुत्व का कोई ज्ञान ही नहीं है. वे कभी उसे तालिबानी बता देंंगे तो कभी आतंकवाद से जोड़ देगें. ये सब नॉनसेंस सी चीजें हैं. केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने किताब पर कहा कि सलमान खुर्शीद की सोच बेहद छोटी तथा कम्युनल है. उनकी राजनीतिक मौजूदगी संकट में है तो अपना अस्तित्व बचाने वह ऐसे बचकाने बयान दे रहे हैं. विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन ने कहा कि ये वे लोग हैं जिन्होंने बार-बार भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रचलन किया, सिमी जैसे संगठन जिन्हें पसंद हैं, ऐसे लोगों को हिंदुत्व का आगे बढना पच नहीं रहा है. बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने भी ट्वीटर पर सलमान के बयान की निंदा की है.

क्यों मचा है विवाद

किताब का सबसे 'विवादित हिस्सा' उसका छठवां चैप्टर "द सैफ़रन स्काई" है. इसमें सबसे विवादित लाइनें ये हैं कि "भारत के जिस सनातन धर्म और मूल हिंदुत्व की हम बात करते आए हैं, वह भारत के साधु-संत के नाम से पहचाना जाता है और आज उस पहचान को हम कट्टर हिंदुत्व के बल पर दरकिनार कर रहे हैं. वर्तमान समय में हिंदुत्व का एक ऐसा राजनीतिक संस्करण ला दिया गया है, जो इस्लामी जिहादी संगठनों आईएसआईएस और बोको हराम जैसा है." अब बात यह है कि सलमान ख़ुर्शीद एक समय में भारत के क़ानून और विदेश मंत्री रह चुके हैं. इस दृष्टि से उनकी किताब और उसमें लिखी बातों को लोग संजीदगी से ले रहे हैं. ख़ास तौर पर आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव सामने खडा है तो ऐसे में कोई भी पार्टी इस मुद्दे को तूल देने से पीछे क्यों हटेगी.

