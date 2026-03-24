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देवबंद मेले से पहले गरमाया माहौल;1 अप्रैल से मां बाला सुंदरी मेले की तैयारी, बयान से बढ़ा विवाद और प्रशासन अलर्ट

Shamli News: सहारनपुर के देवबंद में स्थित मां बाला सुंदरी देवी मंदिर में 1 अप्रैल से वार्षिक प्रसिद्ध मेले का आयोजन होने जा रहा है. यह मेला क्षेत्र की धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:04 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

शामली न्यूज/शरण शर्मा: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में स्थित मां बाला सुंदरी देवी मंदिर में 1 अप्रैल से वार्षिक प्रसिद्ध मेले का आयोजन होने जा रहा है. यह मेला क्षेत्र की धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र माना जाता है, जहां सहारनपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों और अन्य प्रदेशों से भी हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं.मेले में प्रसाद, झूले, खानपान और धार्मिक गतिविधियों की विशेष व्यवस्था की जाती है.

जानिए पूरी जानकारी ? 
जानकारी के अनुसार, प्रशासन द्वारा मेले को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और साफ-सफाई की व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि मेले का आयोजन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न हो सके.

प्रशासन से की अपील
इसी बीच मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर महाराज ने मेले को लेकर एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि मेले के आसपास दुकान लगाने वालों को लेकर विशेष ध्यान दिया जाए. उन्होंने कुछ समुदाय विशेष के लोगों द्वारा मेले में दुकान लगाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे धार्मिक भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं.

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बयान से बढ़ी चर्चा
स्वामी यशवीर महाराज के इस बयान के बाद क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है. हालांकि, प्रशासन की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. स्थानीय स्तर पर कई लोग शांति और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, ताकि धार्मिक आयोजन बिना किसी विवाद के संपन्न हो सके.

प्रशासन की प्राथमिकता
सहारनपुर प्रशासन का मुख्य फोकस मेले को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराना है. अधिकारियों का कहना है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या विवाद से बचने के लिए सतर्कता बरती जा रही है और सभी से सहयोग की अपेक्षा की जा रही है.

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