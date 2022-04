Current Affairs Questions:दीपक पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में कौनसा पदक जीता है ? जानें ऐसे ही कुछ जरूरी सवालों के जवाब

Current Affair Questions: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हर दिन बढ़ रहे हैं. ऐसे में कम्पटीशन भी ज्यादा हो रहा है. परीक्षा में सिलेक्शन के साथ मेरिट लिस्ट में बेहतर रैंकिंग के लिए स्टुडेंट को और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. सब्जेक्ट्स के साथ अगर आप करेंट अफेयर्स की तैयारी कर लेते हैं, तो आप ज्यादा बेहतर कर सकते हैं. आज हम आपके लिए कुछ ऐसे ही करेंट अफेयर्स के सवाल ले कर आए हैं, तो पढ़िए ये आसान से सवाल और हमें इनके जवाब दीजिए.

Current Affairs Questions:'यंग ग्लोबल लीडर अवार्ड' से किसे सम्मानित किया गया है ? जानें ऐसे ही जरूरी सवालों के जवाब

1. सवाल: हाल ही में POSCO ने शोध के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है ?



2. सवाल: दीपक पुनिया ने एशियाई कुश्ती चैम्पियनशिप में कौनसा पदक जीता है ?

3. सवाल: इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ़ कॉमर्स द्वारा किसे सम्मानित किया गया है ?

4. सवाल: विश्व बौद्धिक संपदा दिवस (World Intellectual Property Day) कब मनाया जाता है ?

5. सवाल: इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है ?

6. सवाल: कौन सी संस्था 'अखिल भारतीय घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण' आयोजित करती है ?

7. सवाल: इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं ?

8. सवाल: इस वर्ष, विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या थी ?

9. सवाल: किस देश के प्रधानमंत्री ने गुजरात में वडोदरा के पास हलोल में बनी नई जेसीबी फैक्ट्री का उद्घाटन किया ?

10. सवाल: यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने किस देश के राष्ट्रपति से रूस के लिए 'आतंकवाद के प्रायोजक राज्य' टैग की मांग की है?

जवाब: 1. IIT दिल्ली. 2. रजत. 3. डॉ बीना मोदी. 4. 26 अप्रैल को. 5. फ्रांस. 6. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय. 7. डॉ. एस. सोमनाथ. 8. थीम: Harness innovation to reduce the malaria disease burden and save lives. 9. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने. 10. अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाईडेन से.

Zee UP/UK