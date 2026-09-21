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‘बाबा साहब की मूर्ति खंडित करने में सपाई आगे’, अखिलेश पर दयाशंकर सिंह का बड़ा हमला

लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को खंडित किए जाने और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने पलटवार किया है.

Written ByGunateet Ojha
Published: Sep 21, 2026, 11:36 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 11:36 PM IST
‘बाबा साहब की मूर्ति खंडित करने में सपाई आगे’, अखिलेश पर दयाशंकर सिंह का बड़ा हमला

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Gunateet Ojha

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गुणातीत ओझा ज़ी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल के उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजिटल को लीड कर रहे हैं. वह दिसंबर 2021 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश-दुनिया और राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 15 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. इससे पहले एनडीटीवी डिजिटल, लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल, लोकमत डिजिटल, जागरण डॉट कॉम, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, हिन्दुस्तान अखबार, दैनिक जागरण अखबार के साथ भी काम कर चुके हैं.

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