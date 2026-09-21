‘बाबा साहब की मूर्ति खंडित करने में सपाई आगे’, अखिलेश पर दयाशंकर सिंह का बड़ा हमला

अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़े जाने का मुद्दा उठाए जाने पर दयाशंकर सिंह ने सपा पर पलटवार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा अपने शासनकाल में बाबा साहेब का लगातार अपमान करती रही है. दयाशंकर सिंह के मुताबिक, लखनऊ के अंबेडकर मैदान में स्थापित बाबा साहेब की मूर्ति को भी सपाइयों ने खंडित किया था. उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान बाबा साहेब के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया.