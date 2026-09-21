‘बाबा साहब की मूर्ति खंडित करने में सपाई आगे’, अखिलेश पर दयाशंकर सिंह का बड़ा हमला

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लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की ओर से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को खंडित किए जाने और कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जाने के बाद योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर सिंह ने पलटवार किया है. उन्होंने सपा शासनकाल का हवाला देते हुए अखिलेश यादव पर बाबा साहेब के सम्मान और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर निशाना साधा. वहीं मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने भी 2012 से 2017 के बीच रहे सपा शासन को लेकर सवाल उठाए.
अंबेडकर की मूर्तियों को लेकर पलटवार
अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़े जाने का मुद्दा उठाए जाने पर दयाशंकर सिंह ने सपा पर पलटवार किया. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा अपने शासनकाल में बाबा साहेब का लगातार अपमान करती रही है. दयाशंकर सिंह के मुताबिक, लखनऊ के अंबेडकर मैदान में स्थापित बाबा साहेब की मूर्ति को भी सपाइयों ने खंडित किया था. उन्होंने कहा कि सपा सरकार के दौरान बाबा साहेब के सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया.
पत्रकारों की जाति पूछने पर घेरा
दयाशंकर सिंह ने अखिलेश यादव की ओर से पत्रकारों के सवालों के दौरान उनकी जाति पूछे जाने को लेकर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब मीडिया सपा शासनकाल में अपराध और दुष्कर्म के आरोपियों को संरक्षण दिए जाने को लेकर सवाल करती है, तो सवालों का जवाब देने के बजाय पत्रकारों की जाति पूछी जाती है. मंत्री ने इसे अखिलेश यादव की बौखलाहट बताया.
अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप
मंत्री दयाशंकर सिंह ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सरकार के दौरान अपराधियों और दुष्कर्म के आरोपियों को संरक्षण मिलता था. उन्होंने कहा कि मीडिया जब ऐसे मामलों को लेकर सवाल करती है तो जवाब देने के बजाय पत्रकारों की जाति पूछने का मुद्दा सामने आता है. दयाशंकर सिंह ने इसी आधार पर अखिलेश यादव पर राजनीतिक हमला बोला.
हंसराज विश्वकर्मा ने भी घेरा
योगी सरकार के मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने भी अखिलेश यादव और सपा शासनकाल पर निशाना साधा. उन्होंने वर्ष 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में रही सपा सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था का मुद्दा उठाया. उन्होंने आरोप लगाया कि उस दौर में प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और कानून-व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक थी.
सुरक्षा को लेकर भी उठाए सवाल
हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि 2012 से 2017 के बीच अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. उनके मुताबिक, उस समय लोगों के बीच सुरक्षा को लेकर भरोसे की कमी थी और कानून-व्यवस्था की स्थिति भी ठीक नहीं थी. उन्होंने सपा शासन पर भ्रष्टाचार और खराब कानून-व्यवस्था के आरोप लगाए.