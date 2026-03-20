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संभल में ईद पर विवादित जामा मस्जिद की सजावट पर रोक, कड़ी सुरक्षा के बीच होगा आखिरी जुम्मा

Sambhal News: संभल में इस बार ईद के मौके पर विवादित जामा मस्जिद को सजाने की अनुमति नहीं दी गई है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद पर किसी भी तरह की सजावट और रंगाई-पुताई पर रोक लगा दी है

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Mar 20, 2026, 11:52 AM IST
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संभल में ईद पर विवादित जामा मस्जिद की सजावट पर रोक, कड़ी सुरक्षा के बीच होगा आखिरी जुम्मा

संभल न्यूज/सुनील सिंह : उत्तर प्रदेश के संभल में इस बार ईद के मौके पर विवादित जामा मस्जिद को सजाने की अनुमति नहीं दी गई है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) और स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद पर किसी भी तरह की सजावट और रंगाई-पुताई पर रोक लगा दी है.  इस फैसले के बाद मस्जिद की इंतजामिया कमेटी में नाराजगी देखी जा रही है. 

जानिए क्या है मामला ? 
जानकारी के अनुसार, इंतजामिया कमेटी ने ईद के मद्देनजर मस्जिद को सजाने और रंगाई-पुताई कराने की अनुमति मांगी थी, लेकिन प्रशासन और ASI की ओर से इसे मंजूरी नहीं दी गई. खास बात यह है कि पिछले वर्ष ASI की अनुमति से मस्जिद को रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया था और रंगाई-पुताई भी कराई गई थी. ऐसे में इस बार अचानक अनुमति न मिलने से स्थानीय स्तर पर चर्चा का माहौल है.

प्रशासन से पुनर्विचार करने की मांग
जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है. उनका कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी ईद पर सजावट की तैयारी थी, लेकिन अनुमति न मिलने से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. उन्होंने प्रशासन से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग भी की है.वहीं, प्रशासन का कहना है कि मस्जिद के विवादित स्वरूप और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है. अधिकारियों के अनुसार, किसी भी प्रकार की गतिविधि से कानून-व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, इसलिए एहतियातन यह कदम उठाया गया है.

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आखिरी जुम्मा पर प्रशासन अलर्ट 
इसी बीच रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। आज दोपहर 1:40 बजे विवादित जामा मस्जिद में आखिरी जुम्मे की नमाज अदा की जाएगी. इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके.

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