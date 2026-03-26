देहरादून में महिला डॉक्टर का शव कार में मिला, 'ड्रिप' लटकाकर नसों में घोला जहरीला इंजेक्शन! चर्चा में SGRR मेडिकल कॉलेज

Dehradun Doctor Suicide Case: देहरादून में एक महिला डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है. महिला डॉक्टर कार की ड्राइविंग सीट पर अचेत पाई गईं. इसके बाद घर वाले महिला अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. बताया गया कि महिला डॉक्टर जिस कार में बैठी थी, वह रात भर सड़क किनारे खड़ी थी. पुलिस ने कार से दवाओं की खाली शीशियां बरामद की हैं.

हरियाणा की रहने वाली थीं डॉ. तन्वी

जानकारी के मुताबिक, मूल रूप से माडल टाउन अंबाला सिटी हरियाणा की रहने वाली तन्वी श्री गुरु राम राय इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस की एमएस नेत्र रोग की छात्रा थी. डॉ. तन्वी वर्तमान में अपनी मां के साथ देहरादून में किराये पर रह रही थीं. बताया गया कि डॉ. तन्वी ने कार की ड्राइविंग सीट पर बैठकर ऊपर हैंडल से 100 एमएल की बोतल लटकाकर जहरीला इंजेक्शन चढ़ा लिया. ओवरडोज होने पर डॉ. तन्वी की सांसें थम गईं.

पिता ने विभागाध्यक्ष पर लगाए गंभीर आरोप

रात भर कार सड़क किनारे खड़ी रही. सुबह घर वालों ने खोजबीन शुरू की तो देखा कि तन्वी कार में अचेत पड़ी हैं. घर वाले किसी तरह तन्वी को बाहर निकाल कर श्री महंत इंद्रेश अस्पताल ले गए, लेकिन चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. डॉ. तन्वी के पिता ने विभागाध्यक्ष डा. प्रियंका गुप्ता पर मानसिक, शैक्षणिक, आर्थिक प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है. पिता ने बताया कि मृत्यु से पहले बेटी ने लगभग एक घंटे उनसे फोन पर बात कर अपनी पीड़ा बताई थी. घर वालों के मुताबिक, तन्वी पिछले चार महीने से तनाव में थी.

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मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने क्या कहा?

मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी भूपेंद्र रतूड़ी ने बताया कि युवावस्था में एक डॉक्टर का यूं चले जाना बेहद अफसोसजनक है. एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज परिवार प्रार्थना करता है कि वह दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें. उन्होंने आगे कहा कि जैसा कि जानकारी में आया है कि डॉक्टर तन्वी लंबे समय से मानसिक रोग का उपचार ले रही थीं. ऐसी जानकारी मिली है उन्होंने पहले भी आत्महत्या का प्रयास किया था.

कॉलेज प्रशासन बोला-पहले भी जानलेने की कोशिश की थी

31 दिसंबर 2025 की रात भी तन्वी ने आत्महत्या का प्रयास किया था. इस बात को डॉ. तन्वी के अभिभावक भली भांति जानते थे, इसलिए वह तन्वी का मनोरोग उपचार भी नियमित करवा रहे थे. बीमारी की वजह से तन्वी के अभिभावक कॉलेज कैम्पस के पास कमरा लेकर रह रहे थे. तन्वी की मानसिक बीमारी का लिखित कंसेंट अभिभावकों द्वारा एमएस ऑफिस में पूर्व में दिया हुआ है.