लखनऊ : आज का युग विज्ञान और तकनीक का है. विज्ञान के कारण आज सब कुछ संभव हो गया है. इसका ताजा उदाहरण दिल्‍ली एम्‍स में देखने को मिला है. दिल्‍ली एम्‍स के चिकित्‍सकों ने मां के गर्भ में पल रहे एक भ्रूण के दिल का सफल ऑपरेशन किया है. एम्‍स की इस उपलब्धि को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहा है.

90 सेकंड में कर दिखाया कमाल

दरअसल, 28 साल की एक महिला के गर्भ में पल रहे एक भ्रूण के अंगूर के आकार के दिल में सफल बैलून डाइलेशन किया गया है. इसके बाद महिला और भ्रूण दोनों में सुधार है. डॉक्‍टरों का कहना है डिलीवरी के बाद बच्‍चा पूरी तरह से हार्ट की बीमारी से मुक्त होगा. डॉक्टरों का दावा है कि यह दुलर्भ मामला था, जिसे 90 सेकंड में पूरा किया गया है.

भ्रूण के विकास पर टीम की नजर

इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और प्रसूति एवं स्त्री रोग के भ्रूण चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम ने यह कारनामा कर दिया है. उनकी एक टीम भ्रूण के विकास पर नजर रख रही है. डॉक्‍टरों का कहना है कि मां के गर्भ में होने के दौरान दिल की गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सकता है. डॉक्‍टरों का यह भी कहना है कि गर्भ में उनका इलाज करने से जन्‍म के बाद बच्‍चे में सुधार हो सकता है.

ऐसे किया सफल ऑपरेशन

डॉक्टरों ने बताया कि गर्भस्थ के दिल में यह एक अवरुद्ध वाल्व का गुब्बारा फैलाव था. इस प्रक्रिया में मां के पेट के माध्यम से बच्चे के दिल में एक सुई डाली गई, फिर गुब्बारे कैथेटर का उपयोग करके, रक्त प्रवाह में सुधार के लिए बाधित वाल्व को खोला गया.

Proud of India’s doctors for their dexterity and innovation. https://t.co/Rud6hMY7OG

— Narendra Modi (@narendramodi) March 15, 2023