डिप्टी सीएम केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर तंज, बोले- घर पर बैठकर ट्विटर से ही करें नेतागिरी

UP Loksabha By Election Result 2022: आजमगढ़ (Azamgarh By Election Result) और रामपुर उपचुनाव (Rampur By Election Result) में समाजवादी पार्टी को करारी शिकस्त मिली है. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने सपा का अभेद्य किला ध्वस्त कर दिया है. बीजेपी की जीत पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) और सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) बौखला गए हैं. उनकी इस बौखलाहट पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अगर जातिवाद, गुंडागर्दी करेंगे तो बौखलाना सुनिश्चित है और जनता जवाब देना भी जानती है. जनता वोट की चोट करती है. जनता ने साइकिल पंक्चर कर दी है. इन दोनों सीटों की जीतने पर विशेष खुशी है, क्योंकि सपा इन सीटों को अपनी जागीर समझती थी, लेकिन जनता ने बता कि समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी है.

आगामी चुनाव में भी बीजेपी की जीत का किया दावा

डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि मुसलमान हों चाहे यादव, अब सपा के बंधक नहीं है. उनमें भी बहुत से लोग ऐसे हैं, जो बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं. सपा मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है. यह सिर्फ उनको गुमराह करते थे. बीजेपी के नाम पर उन्हें डराते थे, जो अब नहीं हो पा रहा है. उन्होंने आगे कहा कि अभी तो यह अंगड़ाई है 2024 में बड़ी लड़ाई है. डिप्टी सीएम ने दावा किया कि आगामी चुनाव में बीजेपी 75 प्लस सीटें जीतेगी.

ये भी पढ़ें- अटाला हिंसा मामले में बड़ा एक्शन, पांचों फरार आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम

आजम खान पर साधा निशाना

वहीं, चुनाव के दौरान आजम खान के दिए गए बयानों को लेकर भी बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अपशब्द बोलने वाले, टिप्पणियां करने वाले को उनका हश्र पता चल गया. जनता ने विकास को वोट दिया है. जनता ने मोदी और योगी को वोट दिया है. वहीं, सपा और सुभासपा पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश और ओमप्रकाश राजभर को उनकी सियासत की हैसियत का अंदाजा चल गया है. मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भी हम चुनाव जीते हैं. देश में अब मुसलमान भी समझ गया है कि सपा और दूसरी पार्टियां बीजेपी के नाम से उन्हें डरा कर उनका वोट लेती थीं, लेकिन उनका विकास नहीं करती थी.

ये भी पढ़ें- UP में शुरू होगी ODOS योजना,खिलाड़ियों को मुफ्त ट्रेनिंग,कोच को मिलेगी 25 हजार सैलरी

अखिलेश पर कसा तंज

केशव मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव दोनों जगह प्रचार करने नहीं गए. ऐसे में वो घर में बैठकर ट्विटर से ही नेतागिरी करें. फिलहाल जनता ने उन्हें फैसला सुना दिया है. डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने आगे कहा कि हमने अल्पसंख्यक हो या किसी समाज का व्यक्ति हो सबको काम भी दिया है. नाम भी दिया है. साथ ही सुरक्षा और रोजगार भी दिया है इसलिए जनता ने बीजेपी को चुना है क्योंकु जनता अब समझदार हो चुकी है.

WATCH LIVE TV