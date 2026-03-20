खौफ, सत्ता और सियासत का खेल, धुरंधर-2 द रिवेंज में ‘आतिफ’ के बहाने फिर जिंदा हुई अतीक अहमद की दास्तान

प्रयागराज: सिनेमा कभी-कभी सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो समाज का आईना बन जाता है… और इन दिनों फिल्म धुरंधर-2: द रिवेंज कुछ ऐसा ही कर रही है. बड़े पर्दे पर दिखाया गया किरदार ‘आतिफ अहमद’ दर्शकों को सीधे उत्तर प्रदेश के उस नाम की याद दिला रहा है, जिसने सालों तक अपराध और राजनीति की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई अतीक अहमद.

फिल्म में ‘आतिफ’ की कहानी एक ऐसे लड़के से शुरू होती है, जो कम उम्र में ही अपराध की राह पकड़ लेता है. वक्त के साथ वो हत्या, अपहरण, रंगदारी और जमीन कब्जाने जैसे अपराधों के जरिए अपना दबदबा बनाता है. लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती… डर को ताकत बनाकर वह राजनीति में एंट्री करता है और चुनाव जीतकर विधायक बन जाता है. यही सफर दर्शकों को बार-बार अतीक अहमद की असल जिंदगी से जोड़ देता है.

निर्देशक आदित्य धर ने इस किरदार को इतनी बारीकी से गढ़ा है कि हर सीन में एक सच्चाई झलकती है. फिल्म का एक डायलॉग जेल में हो या बाहर, सिस्टम उसी का चलता है थिएटर में सन्नाटा भी पैदा करता है और तालियां भी. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ‘आतिफ’ जेल के अंदर रहते हुए भी अपने पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है. फेक करेंसी, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और सीमापार रिश्तों का जाल उसकी ताकत को और खतरनाक बना देता है. नोटबंदी के दौर को कहानी में जोड़कर फिल्म को और ज्यादा रियल और असरदार बनाया गया है.

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लेकिन ‘धुरंधर-2’ सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है… यह उस सिस्टम की भी कहानी है, जहां अपराध और सत्ता की रेखाएं धुंधली हो जाती हैं. फिल्म देखते वक्त दर्शकों को वो खौफनाक दिन भी याद आता है, जब 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की प्रयागराज में पुलिस कस्टडी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. वो घटना आज भी लोगों के जेहन में ताज़ा है, और फिल्म उसी दर्द, उसी सच्चाई को पर्दे पर जिंदा कर देती है.

इस फिल्म में रणवीर सिंह का दमदार अंदाज, संजय दत्त की मौजूदगी और अर्जुन रामपाल का प्रभावशाली रोल कहानी को और मजबूत बनाते हैं. ‘धुरंधर’ की जबरदस्त सफलता (1400 करोड़ क्लब) के बाद इसका सीक्वल पहले से ही चर्चा में था, लेकिन ‘धुरंधर-2’ ने सिर्फ उम्मीदों को नहीं, बल्कि भावनाओं को भी छू लिया है. यह फिल्म एक सवाल छोड़ जाती है, क्या एक इंसान हालात से बनता है, या सिस्टम उसे बनने पर मजबूर करता है?

