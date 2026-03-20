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धुरंधर-2 पर बवाल, अतीक अहमद का अधूरा सच या एजेंडा की कहानी? संभल से उठी आवाज ने मचा दी सियासी हलचल

Dhurandhar 2 Controversy: संभल में फिल्म धुरंधर-2 को लेकर जबरदस्त विवाद खड़ा हो गया है. खासकर फिल्म में दिखाए गए किरदार, जो कुख्यात माफिया-नेता अतीक अहमद से प्रेरित बताया जा रहा है, उस पर अलग-अलग तबकों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Mar 20, 2026, 06:00 PM IST
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Dhurandhar 2 Controversy
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Dhurandhar 2 Controversy/सुनील सिंह: संभल के कुछ मुस्लिम नेताओं ने फिल्मकारों और सरकार पर तीखा हमला बोला है. उनका कहना है कि फिल्म में अतीक अहमद का 'अधूरा सच' दिखाया गया है. सवाल उठाया गया कि अगर उसकी जिंदगी दिखाई जा रही है, तो उसकी हत्या किसने और किन हालात में की  ये भी दिखाना चाहिए था.

आरोप तो यहां तक लगे कि 'धुरंधर 2'  और 'केरल स्टोरी' जैसी फिल्मों के जरिए एक खास एजेंडा चलाया जा रहा है. उनका कहना है कि ऐसे किरदारों को बार-बार पर्दे पर दिखाने से समाज में गलत मैसेज जाता है और नफरत बढ़ती है. वहीं दूसरी तरफ, हिंदूवादी संगठनों ने फिल्म का समर्थन किया है. उनका कहना है कि फिल्म ने अतीक अहमद की असलियत को 'बेनकाब'  किया है. कुछ ने तो उसे अंडरवर्ल्ड से जोड़ते हुए “दाऊद का एजेंट” तक बता दिया.

फिल्म में ‘आतिफ अहमद’ का किरदार साफ तौर पर अतीक अहमद से प्रेरित दिखता है  एक ऐसा लड़का जो छोटी उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखता है और फिर हत्या, अपहरण, रंगदारी और जमीन कब्जाने के जरिए अपनी दहशत कायम करता है. बाद में वही शख्स राजनीति में एंट्री कर विधायक बन जाता है.

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फिल्म ये भी दिखाती है कि कैसे ‘आतिफ’ जेल के अंदर रहकर भी पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है, फेक करेंसी, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और सिस्टम की मिलीभगत के साथ. एक डायलॉग — “जेल में हो या बाहर, सिस्टम उसी का चलता है, पूरे माहौल को हिला देता है. लेकिन असली विवाद यहीं से शुरू होता है… लोग पूछ रहे हैं,  क्या फिल्म सच्चाई दिखा रही है, या सिर्फ आधी कहानी?

15 अप्रैल 2023 की वो घटना, जब अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, आज भी लोगों के जेहन में जिंदा है. विरोध करने वालों का कहना है कि अगर कहानी इतनी “रियल” है, तो ये सच क्यों छुपाया गया? 'धुरंधर 2'  अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही… ये सवाल बन चुकी है, सच्चाई कौन दिखा रहा है, और कौन छुपा रहा है? 

और पढे़ं:  खौफ, सत्ता और सियासत का खेल, धुरंधर-2 द रिवेंज में ‘आतिफ’ के बहाने फिर जिंदा हुई अतीक अहमद की दास्तान 

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