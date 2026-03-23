यूपी के इस गांव में बैंड-बाजा बंद! अब शादियों में नहीं बजेगा डीजे, उल्लंघन पर होगा सामाजिक बहिष्कार

Greater Noida: ग्रेटर नोएडा के दनकौर थाना क्षेत्र स्थित नवादा गांव में पंचायत ने एक बड़ा और सख्त फैसला लेते हुए शादियों में डीजे बजाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है. यह निर्णय गांव में आयोजित एक बड़ी पंचायत बैठक में लिया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी रही. खास बात यह रही कि इस फैसले को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई और सभी वर्गों के लोगों ने इसका समर्थन किया.

क्या है पंचायत का फैसला?

पंचायत ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि अब गांव में किसी भी शादी या अन्य समारोह में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी. यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त सामाजिक कार्रवाई की जाएगी. पंचायत के अनुसार, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार किया जाएगा और ग्रामीण उनके कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे.

ध्वनि प्रदूषण और स्वास्थ्य बना बड़ा कारण

पंचायत के इस फैसले के पीछे प्रमुख कारण ध्वनि प्रदूषण को बताया गया है.ग्रामीणों का कहना है कि तेज आवाज में बजने वाले डीजे से बुजुर्गों, बीमार लोगों और खासकर हार्ट मरीजों को काफी परेशानी होती है. कई बार देर रात तक चलने वाले डीजे कार्यक्रमों से गांव की शांति भंग होती है और लोगों की नींद भी प्रभावित होती है.

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सामाजिक मर्यादा और संस्कार की चिंता

ग्रामीणों ने यह भी कहा कि डीजे के दौरान कुछ युवक अशोभनीय और अभद्र हरकतें करते हैं, जिससे गांव का माहौल खराब होता है. उन्होंने चिंता जताई कि ऐसे माहौल में गांव की बहन-बेटियों पर गलत प्रभाव पड़ता है और सामाजिक मर्यादा को ठेस पहुंचती है.

गांव में दिखी एकजुटता

इस फैसले के बाद गांव में एक अलग तरह की एकजुटता देखने को मिल रही है. ग्रामीणों ने मिलकर यह तय किया है कि गांव की परंपरा, शांति और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी इस नियम का पालन करेंगे.

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