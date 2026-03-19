डॉक्टरों ने युवक के पेट से निकाली प्लास्टिक की बोतल, शराब के नशे में की थी 'गंदी हरकत'

अनूपप्रताप सिंह/अम्बेडकरनगर : अम्बेडकरनगर जिले में एक युवक के पेट से करीब 15x4 सेंटीमीटर की प्लास्टिक बोतल निकालने का मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक युवक अहमदाबाद में काम करता था और शराब के नशे में उसने तेल की बोतल को अपने निजी अंग में डाल लिया, जो अंदर जाकर पेट तक पहुंच गई, इसके बाद युवक को लगातार पेट में दर्द की शिकायत रहने लगी. अहमदाबाद में इलाज के दौरान डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद युवक अपने घर अम्बेडकरनगर पहुंचा. यहां सर्जन डॉ. विपिन वर्मा ने चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन कर युवक के पेट से बोतल को सफलतापूर्वक बाहर निकाल दिया. ऑपरेशन के बाद मरीज अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है.

सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने बताया

युवक की सर्जरी करने वाले सर्जन डॉ. विपिन वर्मा ने बताया कि हैदराबाद में काम करने वाला एक युवक जो अंबेडकरनगर का ही रहने वाला है, उनके पास पेट दर्द की शिकायत लेकर आया था. युवक ने बताया कि वह कई जगह इलाज करा चुका है लेकिन उसके पेट का दर्द बंद नहीं होता है. हमने जब उसका एक्सरे क्या तो पाया कि उसके पेट में फॉरेन ऑब्जेक्ट दिखी. गौर से उस चीज को देखा गया तो पाया कि वह एक बोटल थी जिसकी लंबाई, चौड़ाई 15x4 सेंटीमीटर थी. इसके बाद युवक के पेट की सर्जरी की गई और बोतल को बाहर निकाला गया. बाहर निकलने पर पाया कि यह एक प्लास्टिक की बोतल थी.

मरीज के भाई ने बताया

वहीं मरीज के भाई ने बताया कि उसके भाई के पेट में दर्द रहता था, हैदराबाद में कई जगह इलाज कराने पर भी जब कुछ फायदा नहीं हुआ तो हम उसे अंबेडकरनगर में अपने गांव ले आए. यहां एक परिचित की सलाह पर हमने डॉक्टर साहब को दिखाया. इसके बाद डॉक्टर ने मेरे भाई के चेकअप किये तो पाया कि उसके पेट में एक प्लास्टिक की बोतल थी, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द बना रहता था. मेरे भाई के पेट का ऑपरेशन किया गया और बोतल को बाहर निकाला गया. फिलहाल मेरा भाई पूरी तरह से ठीक है और जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी.

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