संवेदनाओं से भरा कदम, अवध विश्वविद्यालय ने शरणालय की महिलाओं और बच्चों को दिया सहारा

Ayodhya News: अवध विश्वविद्यालय ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एक सराहनीय पहल की है. विश्वविद्यालय ने राजभवन के निर्देश पर गोद लिए गए राजकीय महिला शरणालय, भीखापुर में रह रही महिलाओं और मासूम बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए दैनिक उपयोग की आवश्यक सामग्री भेंट की.
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Ayodhya News: डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय ने राजभवन के निर्देश विश्वविद्यालय द्वारा गोंद लिए हुए महिला कल्याण उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा संचालित राजकीय महिला शरणालय, भीखापुर में आवासित महिलाओं एवं छोटे बच्चों की आवश्यकता के दृष्टिगत दैनिक उपयोग से जुड़ी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को कुलपति कर्नल डॉ. बिजेंद्र सिंह के द्वारा प्रदान किया गया.
कुलपति ने कहा कि विश्वविद्यालय का यह दायित्व है कि वह समाज के उन वर्गों की ओर हाथ बढ़ाए जिन्हें हमारे सहयोग और संबल की सर्वाधिक आवश्यकता है. राजकीय महिला शरणालय को विश्वविद्यालय द्वारा गोद लेना केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह हमारी सामाजिक सहभागिता और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है. आज जो सामग्री यहां भेंट की गई है वह महिलाओं के स्वावलंबन एवं दैनिक सुविधा के लिए, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए है.
इन सबका मूल उद्देश्य यहां आवासित महिलाओं और बच्चों के जीवन को सक्षम, सुगम बनाना और उन्हें एक बेहतर भविष्य के प्रति आशान्वित करना है. उन्होंने कहा कि शिक्षा और खेलकूद बच्चों के सर्वांगीण विकास की नींव हैं. यहाँ एक सकारात्मक शैक्षिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास कर रहे हैं. विश्वविद्यालय भविष्य में भी शरणालय की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहेगा. यहाँ की महिलाओं को कौशल विकास से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु निरंतर प्रयासरत रहेगा.
शरणालय केंद्र अधीक्षका को प्रदान की गई वस्तु में प्रमुख रूप से में सिलाई मशीन, बच्चों की कुर्सी, सेंटर टेबल, शिक्षण उपकरण, खिलौने, स्टोरी बुक्स, फुटबॉल, व्हाइट बोर्ड व्हाइट, बोर्ड मार्कर, क्रेएन कलर्स, पेंसिल बॉक्स, पेंसिल पैकेट, स्टील के गिलास, प्लेट्स, स्टील के कटोरे, बच्चों की चप्पल और दूध की बोतलें जैसी प्रमुख आवश्यक वस्तुएं हैं.
कुलसचिव विनय कुमार सिंह ने कहा कि समाज का एक अभिन्न हिस्सा होने के नाते, हम सभी का यह कर्तव्य है कि हम उन वर्गों के प्रति संवेदनशील रहें जिन्हें अतिरिक्त सहयोग और सुरक्षा की आवश्यकता है. वित्त अधिकारी पूर्णेन्दु शुक्ल ने कहा कि नारी शक्ति का स्वावलंबन और बच्चों का मुस्कुराता बचपन ही एक समृद्ध राष्ट्र की नींव है. भविष्य में भी हम ऐसे प्रयासों को जारी रखने और इन आश्रय गृहों की मूलभूत सुविधाओं में सुधार हेतु हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे. इस अवसर पर, डॉ. दिनेश कुमार सिंह, गिरीश पंत स्वतंत्र त्रिपाठी व अन्य उपस्थित रहे.