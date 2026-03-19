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एक नए इतिहास का साक्षी बनेगा राम मंदिर, राष्ट्रपति मुर्मू शबरी माता के दर्शन कर देंगी बड़ा संदेश; अभेद्य होगी सुरक्षा

President Draupadi Murmu Ayodhya Visit: आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अयोध्या दौरे पर हैं. यहां वह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के द्वितीय तल पर श्रीराम यंत्र की स्थापना करेंगी. फिर शबरी माता मंदिर में दर्शन कर बड़ा संदेश देने वाली है. राष्ट्रपति के स्वागत के लिए राम नगरी पूरी तरह तैयार है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जानिए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Mar 19, 2026, 08:26 AM IST
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President Draupadi Murmu Ayodhya Visit
President Draupadi Murmu Ayodhya Visit

President Draupadi Murmu Ayodhya Visit: अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर एक नए इतिहास का साक्षी बनने जा रहा है. आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर के द्वितीय तल पर अभिजीत मुहूर्त में 11:55 बजे श्रीराम यंत्र की स्थापना और पूजन करेंगी. इस समारोह में करीब सात हजार मेहमान शामिल होंगे. राष्ट्रपति के स्वागत के लिए न सिर्फ राम नगरी तैयार है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी अभेद्य होगी.

राष्ट्रपति मुर्मू का अयोध्या दौरा आज
जानकारी के मुताबिक, राष्ट्रपति सुबह करीब 11 बजे महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी. यहां से वह सड़क मार्ग से आद्य शंकराचार्य द्वार (गेट नंबर 11) के जरिये मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगी. अयोध्या में राष्ट्रपति मुर्मू करीब चार घंटे तक रहेंगी. उनके आगमन के चलते अयोध्या में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है. यह डायवर्जन गुरुवार शाम पांच बजे तक लागू रहेगा.

खास मौके पर कौन-कौन रहेगा मौजूद?
श्रीराम यंत्र पूजन के खास मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि, सदस्य जगद्गुरु विश्व प्रसन्न तीर्थ और तीन आचार्य मौजूद रहेंगे. श्रीराम यंत्र स्थापना के बाद राष्ट्रपति प्रथम तल पर विराजमान राम परिवार का दर्शन-पूजन एवं आरती करेंगी. इसके बाद वह सप्तमंडपम में स्थापित महर्षि वाल्मीकि, माता शबरी और निषादराज के मंदिरों में भी दर्शन करेंगी. 

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समारोह का होगा लाइव प्रसारण
इसे सामाजिक समरसता और वंचित वर्गों के सम्मान के प्रतीक के रूप में एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है. कहा जा रहा है कि वह मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों से भी संवाद कर सकती हैं. केरल की धर्मगुरु माता अमृतानंदमयी और दत्तात्रेय होसबोले भी इस समारोह में शिरकत करेंगे. दोपहर तीन बजे तक राष्ट्रपति मंदिर परिसर में रहेंगी. समारोह का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिससे देश-विदेश में बैठे श्रद्धालु इस दिव्य क्षण से जुड़ सकेंगे.

राष्ट्रपति का खास और भावनात्मक जुड़ाव
आस्था, समर्पण और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से राष्ट्रपति पद का एक खास और भावनात्मक जुड़ाव देखा गया है. जब राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हुई, तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पांच लाख 100 रुपये का पहला चेक दिया था और अब मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर के दूसरे तल पर श्रीराम यंत्र की स्थापना कर इतिहास रचने जा रही हैं.

कैसी है आज सुरक्षा व्यवस्था?
अब अगर बात करें राम नगरी में सुरक्षा व्यवस्था की तो राष्ट्रपति के आगमन पर शहर में सुरक्षा व्यवस्था को 13 जोन और 37 सेक्टर में बांटी गई है. एसपी/एएसपी स्तर के अधिकारी को जोन व सीओ व निरीक्षकों को सेक्टरों का नोडल बनाया गया है. उच्चाधिकारी जोन और सेक्टरों की निगरानी कर रहे हैं. आयोजन को लेकर सभी जोन और सेक्टरों में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती हुई है. 

आयोजन के दौरान सुरक्षा घेरा अभेद्य
सभी जगहों पर लगभग तीन हजार सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, इनमें 18 एसपी/एएसपी, 33 सीओ, 130 निरीक्षक, 400 उप निरीक्षक, 50 महिला उपनिरीक्षक, 1800 आरक्षी व महिला आरक्षी, 90 यातायात पुलिस, 550 मुख्य आरक्षी और यातायात आरक्षी शामिल हैं. इतना ही नहीं आयोजन के दौरान सिविल पुलिस के अलावा छह कंपनी पीएसी लगाई गई है. वहीं एटीएस की दो व एनएसजी स्नाइपर कमांडो भी लगाए गए हैं. 

यह भी पढ़िए: योगी सरकार का बड़ा फैसला.. आंगनबाड़ी में मिलेगा ‘स्पेशल रेसिपी’ वाला पुष्टाहार, कुपोषण पर वार

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President Draupadi Murmu Ayodhya VisitPresident ayodhya visitpresident to install ram yantraCM Yogi Adityanath

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